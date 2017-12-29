Видео с российскими учениями в Харькове подняло бурю в сети: что произошло на самом деле
В ряде Telegram-каналов и российских СМИ распространилась информация о сюжете новостного телеканала CNN, где Харьков отмечен как российский город, где проходят военные учения РФ.
Эта информация сопровождалась видеосюжетом, где в течение 20 секунд в правом верхнем углу экрана на фоне передвижений и стрельб российской военной техники высвечивалась надпись «Харьков, Россия».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
После этого сюжета Кристиана Аманпур начала общаться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о российской угрозе.
На самом деле место проведения российских военных учений – Воронежская область, а источником видео служит Министерство обороны Российской Федерации.
Двумя часами ранее в соответствующем сюжете CNN те же титрованы подписью “Воронежская область, Россия”.
Как сообщали Власти, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае эскалации ситуации с Россией она может вторгнуться в Харьков.