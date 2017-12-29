Видео с российскими учениями в Харькове подняло бурю в сети: что произошло на самом деле

В ряде Telegram-каналов и российских СМИ распространилась информация о сюжете новостного телеканала CNN, где Харьков отмечен как российский город, где проходят военные учения РФ.

Сюжет CNN вызвал скандал в сети



Эта информация сопровождалась видеосюжетом, где в течение 20 секунд в правом верхнем углу экрана на фоне передвижений и стрельб российской военной техники высвечивалась надпись «Харьков, Россия».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

После этого сюжета Кристиана Аманпур начала общаться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о российской угрозе.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

На самом деле место проведения российских военных учений – Воронежская область, а источником видео служит Министерство обороны Российской Федерации.

Двумя часами ранее в соответствующем сюжете CNN те же титрованы подписью “Воронежская область, Россия”.





Как сообщали Власти, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае эскалации ситуации с Россией она может вторгнуться в Харьков.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: пропаганда, фейки