Германия выступила против санкций для РФ в энергетической сфере

Правительство Германии выступало против санкций для энергетического сектора РФ в случае ее вторжения в Украину.

Германия выступила против ряда санкция в отношении России



Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По их словам, аналогичных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны.

Германия обеспокоена тем, что из-за санкций поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой.

Также отмечается, что «исключение» из санкций не предотвратит возможные меры против газопровода «Северный поток — 2», по которому в ближайшие месяцы должен поступать дополнительный российский газ через Балтику в Германию.

Официальный представитель Европейского Союза заявил, что обсуждаемые варианты санкций включают ограничение возможности Москвы конвертировать валюту, торговать с Западом и получать доступ к ключевым технологиям. Проблема заключается в том, что пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов.

Несколько других крупных европейских стран также стремились ввести исключения в рамках обсуждения санкций и настаивали на переходных периодах, прежде чем меры вступят в силу в полной мере, а также на защите существующих контрактов.

«Санкции имеют наилучший эффект, если они работают эффективно», — заявила на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Она подчеркнула, что речь идет о санкциях, которые действительно действуют “не против нас самих, а против России”.

Правительство в Берлине также высказало опасения по поводу серьезного воздействия на немецкие финансовые институты и европейскую экономику, если союзники наложат всеобъемлющее замораживание на российские активы и запретят операции с крупными российскими банками.

По информации издания, в случае «военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, создающего угрозу миру и безопасности в Европе», Германия готова подписать пакет, который может включать:

Полная заморозка активов и запрет на операции для избранной группы российских банков.

Дополнительные ограничения на суверенный долг и ограничения рынка капитала для государственных предприятий.

Торговый запрет для некоторых российских государственных предприятий, фактически вынуждающий их исключить из списка фондовых рынков.

Ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

Ужесточение ограничений на товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Запреты на поездки и замораживание активов олигархов.

Ограничения на инвестиции в России.

Как сообщали Власти, президент США заявил, что рассмотрит вопрос о персональных санкциях против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

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