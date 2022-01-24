Германия выступила против санкций для РФ в энергетической сфере
Правительство Германии выступало против санкций для энергетического сектора РФ в случае ее вторжения в Украину.
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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По их словам, аналогичных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны.
Германия обеспокоена тем, что из-за санкций поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой.
Также отмечается, что «исключение» из санкций не предотвратит возможные меры против газопровода «Северный поток — 2», по которому в ближайшие месяцы должен поступать дополнительный российский газ через Балтику в Германию.
Официальный представитель Европейского Союза заявил, что обсуждаемые варианты санкций включают ограничение возможности Москвы конвертировать валюту, торговать с Западом и получать доступ к ключевым технологиям. Проблема заключается в том, что пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов.
Несколько других крупных европейских стран также стремились ввести исключения в рамках обсуждения санкций и настаивали на переходных периодах, прежде чем меры вступят в силу в полной мере, а также на защите существующих контрактов.
«Санкции имеют наилучший эффект, если они работают эффективно», — заявила на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Она подчеркнула, что речь идет о санкциях, которые действительно действуют “не против нас самих, а против России”.
Правительство в Берлине также высказало опасения по поводу серьезного воздействия на немецкие финансовые институты и европейскую экономику, если союзники наложат всеобъемлющее замораживание на российские активы и запретят операции с крупными российскими банками.
По информации издания, в случае «военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, создающего угрозу миру и безопасности в Европе», Германия готова подписать пакет, который может включать:
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Полная заморозка активов и запрет на операции для избранной группы российских банков.
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Дополнительные ограничения на суверенный долг и ограничения рынка капитала для государственных предприятий.
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Торговый запрет для некоторых российских государственных предприятий, фактически вынуждающий их исключить из списка фондовых рынков.
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Ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.
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Ужесточение ограничений на товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
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Запреты на поездки и замораживание активов олигархов.
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Ограничения на инвестиции в России.
Как сообщали Власти, президент США заявил, что рассмотрит вопрос о персональных санкциях против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.