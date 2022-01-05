На Харьковщине медики скорой больше километра шли пешком, чтобы оказать помощь
В Харьковской области медикам пришлось добираться к пациенту пешком из-за того, что машина «скорой» не могла проехать по бездорожью.
Об этом сообщает «Вечерний Харьков» со ссылкой на ГСЧС.
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25 января в службу спасения города Золочева поступил вызов от местной жительницы – пожилая женщина нуждалась в оказании экстренной медицинской помощи.
Однако прибывшие на вызов медики столкнулись с непреодолимым препятствием для кареты «скорой помощи». Автомобиль попросту не мог доехать до дома пациентки, из-за отсутствия дороги.
В связи с этим экипаж «скорой» был вынужден добираться пешком до дома женщины. Из-за бездорожья, медики прошли пешком больше километра, но помощь нуждающейся пенсионерке оказали.
Как ранее сообщали Власти, пришлось выломать окно: на Полтавщине полицейские, бойцы ГСЧС и медики спасли жизнь старушке.