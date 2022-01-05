На Харьковщине медики скорой больше километра шли пешком, чтобы оказать помощь

В Харьковской области медикам пришлось добираться к пациенту пешком из-за того, что машина «скорой» не могла проехать по бездорожью.

Из-за бездорожья, медики прошли пешком больше километра, но помощь нуждающейся пенсионерке оказали



Об этом сообщает «Вечерний Харьков» со ссылкой на ГСЧС.

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25 января в службу спасения города Золочева поступил вызов от местной жительницы – пожилая женщина нуждалась в оказании экстренной медицинской помощи.

Однако прибывшие на вызов медики столкнулись с непреодолимым препятствием для кареты «скорой помощи». Автомобиль попросту не мог доехать до дома пациентки, из-за отсутствия дороги.

В связи с этим экипаж «скорой» был вынужден добираться пешком до дома женщины. Из-за бездорожья, медики прошли пешком больше километра, но помощь нуждающейся пенсионерке оказали.

Как ранее сообщали Власти, пришлось выломать окно: на Полтавщине полицейские, бойцы ГСЧС и медики спасли жизнь старушке.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: скорая помощь, Харьковская область, медики