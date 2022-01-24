Школы Херсонщины переводят на дистанционку

Школьники Херсонской области переходят на дистанционную форму обучения.

Решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям



Об этом сообщается на сайте Херсонской госадминистрации.

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С 27 января в Херсонской области ученики с 1 по 11 касс переводятся на дистанционную форму обучения. Это касается всех заведений общего среднего образования.

Продлится дистанционка 10 дней и связана с ухудшением эпидемической ситуации в области.

Кроме очных занятий, также запрещено:

Посещение заведений внешкольного образования.

Проведение в учебных заведениях родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок.

Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщали Власти, все школы в Черновицкой области переводят на дистанционку из-за вспышки COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Херсонская область, школы, дистанционка