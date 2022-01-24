Школы Херсонщины переводят на дистанционку
Школьники Херсонской области переходят на дистанционную форму обучения.
Об этом сообщается на сайте Херсонской госадминистрации.
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С 27 января в Херсонской области ученики с 1 по 11 касс переводятся на дистанционную форму обучения. Это касается всех заведений общего среднего образования.
Продлится дистанционка 10 дней и связана с ухудшением эпидемической ситуации в области.
Кроме очных занятий, также запрещено:
- Посещение заведений внешкольного образования.
- Проведение в учебных заведениях родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок.
Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Как ранее сообщали Власти, все школы в Черновицкой области переводят на дистанционку из-за вспышки COVID-19.