Ермак прилетел в Париж на встречу советников лидеров нормандского формата

Глава ОП Андрей Ермак в составе украинской делегации прилетел в Париж на встречу политических советников лидеров нормандского формата.

Глава ОП надеется на конструктивный диалог в интересах Украины



Об этом он написал в своем Twitter в среду, 26 января.

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Сегодня, 26 января в Париже состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки. Со стороны Украины на встрече будет присутствовать глава ОП Андрей Ермак, который уже сообщил о прибытии в Париж.

«Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Наконец-то удалось разблокировать этот формат – и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию», – написал Ермак в своем Twitter.

Глава ОП отметил, что надеется на конструктивный диалог в интересах Украины.

Как ранее сообщали Власти, политические советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в Париже могут определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Париж, встреча, Ермак, нормандская четверка