Ермак прилетел в Париж на встречу советников лидеров нормандского формата
Глава ОП Андрей Ермак в составе украинской делегации прилетел в Париж на встречу политических советников лидеров нормандского формата.
Об этом он написал в своем Twitter в среду, 26 января.
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Сегодня, 26 января в Париже состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки. Со стороны Украины на встрече будет присутствовать глава ОП Андрей Ермак, который уже сообщил о прибытии в Париж.
«Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Наконец-то удалось разблокировать этот формат – и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию», – написал Ермак в своем Twitter.
Глава ОП отметил, что надеется на конструктивный диалог в интересах Украины.
Как ранее сообщали Власти, политические советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в Париже могут определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса.