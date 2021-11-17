Минобразования порекомендовало перевести школьников 5-11 классов на дистанционку

Министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений письма с рекомендацией перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.

Минобразования разослало письма учебным заведениям



Об этом сообщили на сайте МОН. Рекомендация связана с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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«Учитывая консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует: организовать образовательный процесс в заведениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения по меньшей мере в течение двух недель», – сказано в сообщении.

В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования министерство советует организовать переход на обучение в дистанционной или смешанной форме.

В учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля.

«Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учениками специальных учебных заведений и 1-4 классов ЗОСО разрешается», – подчеркнули в министерстве.

Как сообщали Власти, на следующей неделе Верховная Рада Украины может «уйти на карантин до 15 февраля» из-за вспышки коронавируса.

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Тэги: школы, карантин, минобразования