Минобразования порекомендовало перевести школьников 5-11 классов на дистанционку
Министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений письма с рекомендацией перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.
Об этом сообщили на сайте МОН. Рекомендация связана с ухудшением эпидемиологической ситуации.
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«Учитывая консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует: организовать образовательный процесс в заведениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения по меньшей мере в течение двух недель», – сказано в сообщении.
В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования министерство советует организовать переход на обучение в дистанционной или смешанной форме.
В учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля.
«Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учениками специальных учебных заведений и 1-4 классов ЗОСО разрешается», – подчеркнули в министерстве.
Как сообщали Власти, на следующей неделе Верховная Рада Украины может «уйти на карантин до 15 февраля» из-за вспышки коронавируса.