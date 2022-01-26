Нормандский формат: встречу в Париже назвали реанимацией и договорились о новой в Берлине

Политические советники лидеров стран Нормандской четверки после встречи в Париже впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике и договорились встретиться в Берлине.

В Париже прошла встреча советников лидеров стран Нормандской четверки



Об этом на брифинге рассказал главы Офиса президента Андрей Ермак который на встрече представлял Украину.

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Он назвал встречу «реанимацией» Нормандского формата после саммита лидеров в Париже 9 декабря 2019 года.

Ермак также подчеркнул, что совместное заявление-коммюнике сторон стало первым с декабря 2019 года, которое таки удалось согласовать всем четырем сторонам.

По словам украинского представителя, главным вопросом во время дискуссий стало соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, о котором договорились еще в июле 2020 года.

Представители стран в очередной раз договорились следить за его соблюдением, в частности, через механизм ОБСЕ.

Также Ермак отметил, что между участниками встречи по-прежнему осталось много противоречий на трактовке Минских соглашений. Но главное, что они согласились продолжить переговоры.

«Следующая встреча состоится в скором времени, думаю, через две недели. Она состоится в Берлине«, – сказал Ермак.

В свою очередь представитель России Дмитрий Козак заявил, что Украине необходимо вести прямой диалог с представителями незаконных формирований на Донбассе, и посетовал, что украинская сторона даже не хочет обсуждать этот вопрос.

«Сегодня вообще не происходит диалог, на многократные предложения Донбасса нет никакой реакции Украины, ни ответа «да» или «нет». Поэтому Россия попросила взять паузу до получения конкретных предложений по выполнению Минских соглашений. Диалог, который должен продолжаться уже 7 лет. Мы к этому даже не приступали!» – пожаловался Козак.

По его словам, тема проведения саммита лидеров государств Нормандского формата не поднимали из-за, сильных разногласий в позициях сторон. В частности, Россия настаивает, чтобы Украина признала автономию Донецкой и Луганской областей в Конституции и провести выборы на оккупированных территориях.

Кроме того Козак неоднократно заявлял о “внутреннем конфликте” на Донбассе и непричастности России к происходящему там.

Как сообщали Власти, в ряде СМИ накануне появилась информация, что политические советники лидеров «нормандской четверки» на встрече в среду, 26 января, в Париже могут определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса.

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