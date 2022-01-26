Рекорд с начала пандемии: в Украине более 32 тысяч новых больных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки по данным на утро 27 января в Украине подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 154 украинца.

В Украине за сутки подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 4 847 детей и 797 медицинских работника.

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В больничные палаты за сутки попало 3 016 человек.

Выздоровели от недуга 5 237 пациентов.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 2862, Львовская – 2696 и Киев – 2012.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 2012;

Винницкая область – 1512;

Волынская область – 544;

Днепропетровская область – 1270;

Донецкая область – 1348;

Житомирская область – 2467;

Закарпатская область – 855;

Запорожская область – 523;

Ивано-Франковская область – 2862;

Киевская область – 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область – 513;

Львовская область – 2696;

Николаевская область – 616;

Одесская область – 1939;

Полтавская область – 903;

Ривненская область – 1424;

Сумская область – 1909;

Тернопольская область – 1597;

Харьковская область – 1593;

Херсонская область – 670;

Хмельницкая область – 1391;

Черкасская область – 700;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 798.

Как сообщали Власти, за сутки по информации на утро 26 января в Украине зафиксировали 24 321 новых случаев COVID-19, болезнь забрала жизни 141 украинца.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19