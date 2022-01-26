Рекорд с начала пандемии: в Украине более 32 тысяч новых больных COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки по данным на утро 27 января в Украине подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 154 украинца.
Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 4 847 детей и 797 медицинских работника.
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В больничные палаты за сутки попало 3 016 человек.
Выздоровели от недуга 5 237 пациентов.
Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 2862, Львовская – 2696 и Киев – 2012.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 2012;
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Винницкая область – 1512;
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Волынская область – 544;
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Днепропетровская область – 1270;
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Донецкая область – 1348;
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Житомирская область – 2467;
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Закарпатская область – 855;
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Запорожская область – 523;
-
Ивано-Франковская область – 2862;
-
Киевская область – 980;
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Кировоградская область – 186;
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Луганская область – 513;
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Львовская область – 2696;
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Николаевская область – 616;
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Одесская область – 1939;
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Полтавская область – 903;
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Ривненская область – 1424;
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Сумская область – 1909;
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Тернопольская область – 1597;
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Харьковская область – 1593;
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Херсонская область – 670;
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Хмельницкая область – 1391;
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Черкасская область – 700;
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Черновицкая область – 1085;
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Черниговская область – 798.
Как сообщали Власти, за сутки по информации на утро 26 января в Украине зафиксировали 24 321 новых случаев COVID-19, болезнь забрала жизни 141 украинца.