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08:35 27 Января 2022 Просмотров 185   КомментариевКомментарии

Рекорд с начала пандемии: в Украине более 32 тысяч новых больных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки по данным на утро 27 января в Украине подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 154 украинца.

В Украине за сутки подтвердили 32 393 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 4 847 детей и 797 медицинских работника.

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В больничные палаты за сутки попало 3 016 человек.

Выздоровели от недуга 5 237 пациентов.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Ивано-Франковская область – 2862, Львовская – 2696 и Киев – 2012.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 2012;

  • Винницкая область – 1512;

  • Волынская область – 544;

  • Днепропетровская область – 1270;

  • Донецкая область – 1348;

  • Житомирская область – 2467;

  • Закарпатская область – 855;

  • Запорожская область – 523;

  • Ивано-Франковская область – 2862;

  • Киевская область – 980;

  • Кировоградская область – 186;

  • Луганская область – 513;

  • Львовская область – 2696;

  • Николаевская область – 616;

  • Одесская область – 1939;

  • Полтавская область – 903;

  • Ривненская область – 1424;

  • Сумская область – 1909;

  • Тернопольская область – 1597;

  • Харьковская область – 1593;

  • Херсонская область – 670;

  • Хмельницкая область – 1391;

  • Черкасская область – 700;

  • Черновицкая область – 1085;

  • Черниговская область – 798.

Как сообщали Власти, за сутки по информации на утро 26 января в Украине зафиксировали 24 321 новых случаев COVID-19, болезнь забрала жизни 141 украинца.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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