Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца
Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.
Об этом сообщила “Сегодня” со ссылкой на пикера Нацгвардии Руслана Музычука. Был задействован в охране Южмаша.
«Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей»,- рассказал Музычук.
По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
Рябчук ранее характеризовался положительно.
«Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом»,- пояснил спикер НГУ.
Как сообщали Власти, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.