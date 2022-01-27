Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца

Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

Никаких отклонений у Рябчука не наблюдалось



Об этом сообщила “Сегодня” со ссылкой на пикера Нацгвардии Руслана Музычука. Был задействован в охране Южмаша.

«Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей»,- рассказал Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Рябчук ранее характеризовался положительно.

«Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом»,- пояснил спикер НГУ.

Как сообщали Власти, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

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