Похоронил отца и ни с кем не дружил: всплыли интересные подробности жизни стрелка из Днепра

Журналисты нашли дом и пообщались с соседями нацгвардейца Артемия Рябчука, который убил пятерых своих сослуживцев.

Некоторые односельчане предположили, что парня могли довести или обидеть



Об этом сообщает «OBOZREVATEL»

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Жители села Броска Измаильского района Одесской области знают семью Артемия Рябчука, но не представляют, что могло заставить парня учинить содеянное.

Семья Артемия Рябчука

По словам соседей, семья Рябчука глубоко верующая.

«Семья Рябчук – очень верующая, если не ошибаюсь – что–то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них в доме нет ни телевизора, ни радио – им по вере это запрещено», – рассказали соседи.

Отец стрелка скончался после длительной болезни примерно 5-6 лет назад. Парень жил с матерью, которой 54 года. Артемий не единственный ребенок в семье, у него еще есть 28-летняя сестра, проживающая в России.

«Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде», – сообщили односельчане.

Что говорят соседи о самом Артемии

По словам большинства соседей, стрелок был очень спокойным и не социализированным ребенком – у него не было друзей и он почти никогда не общался со сверстниками.

«Его иногда кривляли – мол, нас верующие не признают», – рассказали соседи.

Некоторые односельчане предположили, что парня могли довести или обидеть.

«Почему он расстрелял сослуживцев – трудно представить. Может его довели, обидели. А ведь он рос один, не знал компании», – предположили соседи.

Напомним, в Днепре нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал с оружием: пятеро погибших. Позже сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский отреагировал на расстрел людей в Днепре.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: днепр, расстрел, Одесская область, артемий рябчук