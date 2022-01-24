В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть с 3-летним ребенком с 12 этажа. Видео
Сотрудники столичной полиции помешали женщине совершить самоубийство вместе со своим ребенком.
Об этом сообщает Полиция Киева. Инцидент произошел вчера вечером, 26 января.
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В полицию Киева обратилась женщина, которая заявила, что ее дочь вместе с 3-летним внуком закрылась в комнате и собирается совершить самоубийство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сразу же заметили женщину – она собиралась спрыгнуть с 12-этажа вместе с ее 3-летним сыном.
Профильные службы больше часа вели переговоры с женщиной, пока сотрудники ГСЧС проникли в квартиру этажом выше и в определенный момент схватили ее, сняли с парапета и затащили внутрь. Ребенка немедленно передали медикам, сейчас его жизни ничего не угрожает.
«С момента поступления вызова я по телефону разговаривал с женщиной, чтобы в это время спасатели успели спуститься с квартиры этажом выше. Я постоянно отвлекал женщину разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летальных шагов, предлагал помощь. Когда я получил информацию , что работники ГСЧС спустились с 13 этажа, то спасатели, которые были возле квартиры, сразу взломали дверь и мы немедленно зашли в дом, потом обнаружили женщину на балконе и мгновенно затащили ее внутрь, а 3-летнего мальчика успокоили, поскольку ребенок был действиями матери. В настоящее время жизни Максимка ничего не угрожает, его осмотрели медработники и передали бабушке», — рассказывает о случившемся один из участников спасательной операции.
Женщину задержали, ей инкриминируют покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
В рамках досудебного расследования задержанных будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла.