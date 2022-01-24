В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть с 3-летним ребенком с 12 этажа. Видео

Сотрудники столичной полиции помешали женщине совершить самоубийство вместе со своим ребенком.

Женщину задержали, ей инкриминируют покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка



Об этом сообщает Полиция Киева. Инцидент произошел вчера вечером, 26 января.

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В полицию Киева обратилась женщина, которая заявила, что ее дочь вместе с 3-летним внуком закрылась в комнате и собирается совершить самоубийство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сразу же заметили женщину – она собиралась спрыгнуть с 12-этажа вместе с ее 3-летним сыном.

Профильные службы больше часа вели переговоры с женщиной, пока сотрудники ГСЧС проникли в квартиру этажом выше и в определенный момент схватили ее, сняли с парапета и затащили внутрь. Ребенка немедленно передали медикам, сейчас его жизни ничего не угрожает.

«С момента поступления вызова я по телефону разговаривал с женщиной, чтобы в это время спасатели успели спуститься с квартиры этажом выше. Я постоянно отвлекал женщину разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летальных шагов, предлагал помощь. Когда я получил информацию , что работники ГСЧС спустились с 13 этажа, то спасатели, которые были возле квартиры, сразу взломали дверь и мы немедленно зашли в дом, потом обнаружили женщину на балконе и мгновенно затащили ее внутрь, а 3-летнего мальчика успокоили, поскольку ребенок был действиями матери. В настоящее время жизни Максимка ничего не угрожает, его осмотрели медработники и передали бабушке», — рассказывает о случившемся один из участников спасательной операции.

Женщину задержали, ей инкриминируют покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В рамках досудебного расследования задержанных будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, самоубийство, ребенок