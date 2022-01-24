На Львовщине легковушка влетела в поезд

Во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и поезда.

Пострадавших в результате происшествия нет



Об этом сообщает Полиция Львовской области. Инцидент произошел сегодня ночью, 27 января.

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На железнодорожном переезде в селе Давыдов Львовского района в автомобиль «Chevrolet Cruze», которым управлял 34-летний местный житель, врезался поезд сообщением «Киев-Рахов».

К счастью, поезд не сильно задел автомобиль, так что пострадавших в результате происшествия нет, кроме автомобиля, который получил механические повреждения.

На водителя легковушки полицейские составили административный протокол. Он будет лишен права управлять автомобилем на срок от 6 месяцев до 1 года. Также водителю придется оплатить штраф.

Как ранее сообщали Власти, смял как банку: на Ивано-Франковщине поезд протаранил легковой автомобиль с людьми.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, поезд, Львовская область