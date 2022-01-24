Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, – МИД РФ

В МИД РФ заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной.

В МИД РФ заверили об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины



Как сообщило ТАСС, соответствующее заявление озвучил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге 27 декабря.

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«Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», – сказал он.

Кроме того, он заявил об “искусственности внутриукраинского конфликта», который якобы нагнетают намеренно.

«Однако заокеанские кураторы считают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив на себя весь западный мир. И стараются сделать все возможное, чтобы воплотить его в жизнь. Когда что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию – дают команду об эвакуации посольств, наращивают поставки вооружений, еще громче кричат о мифической российской угрозе», – сказал представитель МИД России.

Как сообщали Власти, Россия перебросит десятки истребителей на оперативные аэродромы вблизи украинских границ и в аннексированном Крыму.

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Тэги: Украина, Россия, МИД РФ