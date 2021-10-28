В Млечном Пути обнаружили «жуткий» вращающийся объект

Австралийские ученые утверждают, что обнаруженный в Млечном Пути неизвестный вращающийся объект не похож ни на что виденное ранее.

Изображение, показывающее Млечный Путь с Земли, со значком звезды, показывающим положение загадочного повторяющегося переходного процесса



Объект был впервые обнаружен студентом Curtin University Тайроном О’Доэрти. В глубинки Западной Австралии он использовал телескоп и новую техники, которую сам и разработал. Объект испускает мощный выброс радиоэнергии в течение полной минуты каждые 18 минут, сообщает «Би-би-си».

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О’Доэрти был частью группы, возглавляемой астрофизиком доктором Наташей Херли-Уокер из Университета Кертина – Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

«Странный объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений», — говорит она в пресс-релизе ICRAR, в котором задокументировано открытие. «Это было совершенно неожиданно. Это было немного жутковато для астронома, потому что ранее в небе не было ничего подобного».

Объекты, которые включаются и выключаются во Вселенной, не новы для астрономов — они называют их «переходными процессами». Но объект, который включился на целую минуту, был «действительно странным», как заявила в пресс-релизе астрофизик ICRAR-Curtin доктор Джемма Андерсон.

ICRAR добавил, что, проанализировав многолетние данные, команда смогла установить, что объект находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли, невероятно яркий и имеет чрезвычайно сильное магнитное поле.

Теории вокруг того, чем может быть объект, включают нейтронную звезду или белый карлик — термин, используемый для остатков сколлапсировавшей звезды. Однако большая часть открытия остается загадкой.

«Дальнейшие исследования подскажут астрономам, было ли это редким разовым событием или огромной новой популяцией, которую мы никогда раньше не замечали», — сказал доктор Херли-Уокер. «Я с нетерпением жду разгадки этого объекта, чтобы далее расширить поиск для новых открытий».

Ранее Власти писали, что впервые обнаружили черную дыру, рождающую звезды, а не поглощающую.

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Тэги: нейтронная звезда, Млечный путь, белый карлик