Во Львове произошло масштабное ДТП с полицейским авто и семью пострадавшими. Видео
В четверг, 27 января, во Львове произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых – полицейский.
Об этом сообщила «Варта1″. Инцидент произошел на улице Городоцкой.
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Из-за аварии было полностью перекрыто все движение от пригородного вокзала до перекрестка улиц Городоцкая-Кульпарковская.
Сообщается, что столкнулись автомобиль следственно-оперативной группы, микроавтобус и легковушка. Еще одно авто получило незначительные повреждения.
По информации издания, одному из участников ДТП медики наложили шину, у него ориентировочно травма ноги. Также получил травму один из работников полиции.
По уточненной информации, всего в ДТП семеро пострадавших.
Предварительной причиной случившегося называют отказ тормозов у водителя микроавтобуса.
Момент самого ДТП попал на видеорегистратор.
Как сообщали Власти, во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и поезда.