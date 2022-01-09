НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
09:06 28 Января 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Во Львове произошло масштабное ДТП с полицейским авто и семью пострадавшими. Видео

В четверг, 27 января, во Львове произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых – полицейский.

ДТП произошло на ул. Городоцкой

Об этом сообщила «Варта1″.  Инцидент произошел на улице Городоцкой.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Из-за аварии было полностью перекрыто все движение от пригородного вокзала до перекрестка улиц Городоцкая-Кульпарковская.

Сообщается, что столкнулись автомобиль следственно-оперативной группы, микроавтобус и легковушка. Еще одно авто получило незначительные повреждения.

По информации издания, одному из участников ДТП медики наложили шину, у него ориентировочно травма ноги. Также получил травму один из работников полиции.

Миккоавтобус буквально вылетел на встречку

Миккоавтобус буквально вылетел на встречку

После столкновения с двумя авто микроавтобус перевернулся

После столкновения с двумя авто микроавтобус перевернулся

По уточненной информации, всего в ДТП семеро пострадавших.

Предварительной причиной случившегося называют отказ тормозов у водителя микроавтобуса.

Момент самого ДТП попал на видеорегистратор.


Как сообщали Власти, во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и поезда.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, дтп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.01.2022 16:15
Под Львовом легковушка влетела в рейсовый автобус: семеро пострадавших
ТОР
29.12.2021 10:29
Пьяный водитель на Skoda влетел в фуру с пропаном: движение на дороге Киев-Чоп затруднено
ТОР
30.11.2021 16:00
Суд не нашел вины нардепа Юрченко в ДТП во Львове
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили, что Рябчук вмешался в конфликт сослуживцев

07:05 Украина

В Киеве расстреляли машину: похитили миллионы гривен

06:47 Украина

Ирландские рыбаки решили сорвать российские военные учения

23:13 Мир

Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

13:00 Украина

В Киеве масштабное ДТП с пятью авто: два из них инкассаторские. Видео

11:18 Украина

На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия

10:18 Мир

Сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали

09:42 Украина

Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца

08:43 Украина

В сердце нашей Галактики найдены сотни загадочных магнитных нитей

00:02 Мир

Назван новый необычный симптом “Омикрона”

22:40 Мир

Киев может перейти в “красную” зону карантина: названо условие

13:59 Украина

Новости | NetGameSlots.com