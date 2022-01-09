Во Львове произошло масштабное ДТП с полицейским авто и семью пострадавшими. Видео

В четверг, 27 января, во Львове произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых – полицейский.

ДТП произошло на ул. Городоцкой



Об этом сообщила «Варта1″. Инцидент произошел на улице Городоцкой.

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Из-за аварии было полностью перекрыто все движение от пригородного вокзала до перекрестка улиц Городоцкая-Кульпарковская.

Сообщается, что столкнулись автомобиль следственно-оперативной группы, микроавтобус и легковушка. Еще одно авто получило незначительные повреждения.

По информации издания, одному из участников ДТП медики наложили шину, у него ориентировочно травма ноги. Также получил травму один из работников полиции.

По уточненной информации, всего в ДТП семеро пострадавших.

Предварительной причиной случившегося называют отказ тормозов у водителя микроавтобуса.

Момент самого ДТП попал на видеорегистратор.





Как сообщали Власти, во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и поезда.

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