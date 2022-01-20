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09:39 28 Января 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

В Украине могут ввести локдаун еще в семи областях: где именно

Пока в Украине в «красной» зоне карантина официально находятся две области, но показатели еще семи уже соответствуют критическим.

В Украине ухудшаются эпидпоказатели

Свежие индикаторы уровня эпидопасности обнародовал Минздрав.

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Регион переходит в “красную” зону карантина в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более критических признаков. Сейчас таких областей девять. Две из них -  Ивано-Франковская и Ривненская – уже “красные”.

Под угрозой введения локдауна такие регионы:

  • Винницкая,

  • Житомирская,

  • Закарпатская,

  • Львовская,

  • Одесская,

  • Сумская,

  • Хмельницкая.

Пока же большинство регионов Украины находится в “оранжевой» зоне:

  • Винницкая,

  • Волынская,

  • Донецкая,

  • Житомирская,

  • Закарпатская,

  • Запорожская,

  • Львовская,

  • Одесская,

  • Сумская,

  • Тернопольская,

  • Харьковская,

  • Хмельницкая,

  • Черниговская

  • Черновицкая,

  • Черкасская.

«Желтая» зона представлена киевом и еще семью областями:

  • Днепропетровская,

  • Киевская,

  • Кировоградская,

  • Луганская,

  • Николаевская,

  • Полтавская,

  • Херсонская области.

Индикаторы уровня эпидопасности на 28 января

Индикаторы уровня эпидопасности на 28 января

Как сообщали Власти, за минувшие сутки по состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали рекордные 34 408 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 144 украинца.

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Тэги: карантин в Украине, локдаун
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