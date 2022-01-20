В Украине могут ввести локдаун еще в семи областях: где именно

Пока в Украине в «красной» зоне карантина официально находятся две области, но показатели еще семи уже соответствуют критическим.

В Украине ухудшаются эпидпоказатели



Свежие индикаторы уровня эпидопасности обнародовал Минздрав.

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Регион переходит в “красную” зону карантина в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более критических признаков. Сейчас таких областей девять. Две из них - Ивано-Франковская и Ривненская – уже “красные”.

Под угрозой введения локдауна такие регионы:

Винницкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Львовская,

Одесская,

Сумская,

Хмельницкая.

Пока же большинство регионов Украины находится в “оранжевой» зоне:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Львовская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская

Черновицкая,

Черкасская.

«Желтая» зона представлена киевом и еще семью областями:

Днепропетровская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Херсонская области.

Как сообщали Власти, за минувшие сутки по состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали рекордные 34 408 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 144 украинца.

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Тэги: карантин в Украине, локдаун