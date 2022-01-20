В Украине могут ввести локдаун еще в семи областях: где именно
Пока в Украине в «красной» зоне карантина официально находятся две области, но показатели еще семи уже соответствуют критическим.
Свежие индикаторы уровня эпидопасности обнародовал Минздрав.
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Регион переходит в “красную” зону карантина в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более критических признаков. Сейчас таких областей девять. Две из них - Ивано-Франковская и Ривненская – уже “красные”.
Под угрозой введения локдауна такие регионы:
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Винницкая,
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Житомирская,
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Закарпатская,
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Львовская,
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Одесская,
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Сумская,
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Хмельницкая.
Пока же большинство регионов Украины находится в “оранжевой» зоне:
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Винницкая,
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Волынская,
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Донецкая,
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Житомирская,
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Закарпатская,
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Запорожская,
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Львовская,
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Одесская,
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Сумская,
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Тернопольская,
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Харьковская,
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Хмельницкая,
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Черниговская
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Черновицкая,
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Черкасская.
«Желтая» зона представлена киевом и еще семью областями:
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Днепропетровская,
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Киевская,
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Кировоградская,
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Луганская,
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Николаевская,
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Полтавская,
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Херсонская области.
Как сообщали Власти, за минувшие сутки по состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали рекордные 34 408 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 144 украинца.