Что учитывать, если вы покупаете квартиру в новостройке

Сейчас под Киевом строится много хороших новостроек с отличными условиями.

В этом легко убедиться, если зайти на сайт https://www.sofiya.ua/novostrojki-pod-kievom — там можно ознакомиться с доступными предложениями квартир из разных комплексов. Это один из удачных примеров того, как выглядит современное жилье, построенное с заботой о будущих жильцах. Но далеко не все комплексы соответствуют такому критерию, поэтому при выборе новостройки очень важно учитывать разные параметры. Некоторые из них лежат на поверхности, а другие моменты люди просто не берут во внимание, из-за чего потом страдают. Давайте разберемся, что это за параметры.

Транспортная доступность

Очень часто люди, которые водят машину, практически не учитывают то, как ходит общественный транспорт из их района. И это большая ошибка. В жизни может случиться всякое, поэтому сегодня в семье есть машина, а завтра ее нет — или же человек сам не может водить. В такой ситуации нужен транспорт. Хорошо, если рядом есть разные остановки, с которых можно уехать на работу, в магазины и другие важные места на автобусе, троллейбусе, маршрутке.

Перед анализом транспортной доступности обязательно составьте список важных для вас адресов. Например, вы время от времени ездите к родителям в другой город. Тогда нужно посмотреть, насколько удобно добираться из новой квартиры до вокзала, с которого можно совершить такую поездку, если машины не будет под рукой.

Готовая инфраструктура

Часто новые комплексы строятся с расчетом на то, что со временем на их территории появятся магазины, детские сады, школы, парикмахерские, аптеки и другие важные объекты. Но строительство всего этого может затянуться. Убедитесь, что даже при таком условии у вас рядом будет все необходимое — например, на территории других комплексов, куда вы можете сходить за продуктами или лекарствами. Если ребенку уже нужно идти в детский сад в ближайшее время, удостоверьтесь, что вам есть куда его устроить. То есть ориентируйтесь не на обещания, а на то, насколько текущее состояние инфраструктуры отвечает вашим потребностям.

Наличие разных строек в непосредственной близости к дому

Если новый дом возводится прямо под окнами вашей будущей квартиры, подумайте, хотите ли вы совершать такую покупку. Это неплохой вариант, когда вы планируете долго делать ремонт, а потому заселяться придется нескоро.

Но если переезд планируется быстро, стройка под окнами будет сопряжена с определенными сложностями. Это лишний шум, невозможность открыть окна, а также постоянная грязь, которая будет скапливаться возле дома, особенно во время дождей. Чтобы избежать этого, ищите квартиру в той части комплекса, которая находится подальше от строительных работ.

Заселенность самого дома

Если вы купили квартиру одним из первых, то будьте готовы к тому, что по мере продажи остальной недвижимости (а это нередко растягивается на месяцы) вы всегда будете испытывать некоторый дискомфорт. Например, вы только закончили ремонтировать свою квартиру — и тут же у вас появились соседи, которые тоже начали ремонт. И так может повторяться несколько раз. Конечно, в любом доме никто не застрахован от ремонта соседей, но если квартиры выкупаются активно и в одно и то же время, есть все шансы, что дискомфорта по этому поводу будет гораздо меньше.

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