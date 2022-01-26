Названы два COVID-симптома, которых нет при “Омикроне”

Российский журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов высказал свое мнение о новом штамме коронавируса.

Лучшей защитой от тяжелого течения COVID-19 является вакцинация.



Об этом сообщает радио Sputnik.

Как говорит Водовозов, «Омикрон» редко вызывает затрудненное дыхание и потерю обоняния.

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По его словам, «Омикрон» не добирается до легких, он задерживается в бронхиолах.

«Я бы не сказал, что бронхиолит при «Омикроне» намного лучше пневмонии при «Дельте», но это более легкое заболевание», – говорит Водовозов.

Также пациенты с «Омикроном» нечасто жалуются на потерею обоняния, что было одним из характерных симптомов COVID-19. При «Дельте» потеря обоняния встречалось реже, а при «Омикроне» – это редкость.

При этом он отметил, что это выводы предварительные, поскольку времени для наблюдения за пациентами было не так много. Но лучшей защитой от тяжелой формы COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.

Ранее Власти писали, что ученые из Стэнфордского университета выявили новый необычный симптом «Омикрона».

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Тэги: коронавирус, штамм омикрон, симптомы COVID-19