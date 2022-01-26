Названы два COVID-симптома, которых нет при “Омикроне”
Российский журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов высказал свое мнение о новом штамме коронавируса.
Об этом сообщает радио Sputnik.
Как говорит Водовозов, «Омикрон» редко вызывает затрудненное дыхание и потерю обоняния.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По его словам, «Омикрон» не добирается до легких, он задерживается в бронхиолах.
«Я бы не сказал, что бронхиолит при «Омикроне» намного лучше пневмонии при «Дельте», но это более легкое заболевание», – говорит Водовозов.
Также пациенты с «Омикроном» нечасто жалуются на потерею обоняния, что было одним из характерных симптомов COVID-19. При «Дельте» потеря обоняния встречалось реже, а при «Омикроне» – это редкость.
При этом он отметил, что это выводы предварительные, поскольку времени для наблюдения за пациентами было не так много. Но лучшей защитой от тяжелой формы COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.
Ранее Власти писали, что ученые из Стэнфордского университета выявили новый необычный симптом «Омикрона».