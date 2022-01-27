Очень нужна кровь: медики рассказали о состоянии пострадавших от расстрела в Днепре

Раненые в ходе вчерашней перестрелки начинают приходить в сознание, однако состояние некоторых остается тяжелым.

Всем пострадавшим требуется много крови



Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на главврача больницы им. Мечникова в Днепре Сергея Рыженко, куда доставили четырех пострадавших.

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Так, по его словам, в сознание пришла 22-летняя девушка, которая ранее была в критическом состоянии. Пуля, которая попала девушке в живот, разрушила весь тонкий и толстый кишечник, и вышла через поперечный позвонок.

Врачи заверяют, что делают все возможное, чтобы помочь девушке. Ей провели сложную операцию по удалению поврежденного кишечника и ее ждет еще одна, по восстановлению позвонка.

Действия врачей уже дали положительный результат – гемоглобин поднялся до 90, а сама девушка пришла в сознание.

«Хочет разговаривать, трубка мешает. Она старается до нее дотянуться», — сказал Рыженко.

Главврач также рассказал о состоянии других пациентов. По его словам, все остальные пострадавшие находятся в относительно стабильном состоянии.

«Один парень тяжелый. С него сняли аппарат искусственного дыхания сегодня рано, он сам дышит, сам разговаривает. Два других нацгвардейца сегодня будут переводиться в отделение. Поэтому идет положительная динамика», — рассказывает врач.

Главврач также добавил, что всем пострадавшим требуется много крови, призывая всех желающих стать донорами.

“Они давно не видели такой ужасной картины. Когда они поступили, мы сразу начали переливать кровь. Уже перелили 12 литров, только более 4 – Жанне. Нам очень нужна кровь”, — сказал Рыженко.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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