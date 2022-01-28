Известный украинский боксер Владимир Вирчис покончил жизнь самоубийством

Украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году жизни покончил с собой.

Об этом сообщил Чемпион.

По информации Obozrevatel, в последнее время бывший боксер находился в депрессии.

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006).

В мае 2007 года, нокаутировав чемпиона Европы Паоло Видоца, Вирчис стал чемпионом Европы EBU.

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