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13:15 28 Января 2022 Просмотров 100   КомментариевКомментарии

Известный украинский боксер Владимир Вирчис покончил жизнь самоубийством

Украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году жизни покончил с собой.

Об этом сообщил Чемпион.

По информации Obozrevatel, в последнее время бывший боксер находился в депрессии.

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006).

В мае 2007 года, нокаутировав чемпиона Европы Паоло Видоца, Вирчис стал чемпионом Европы EBU.

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