Путин впервые прокомментировал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин дал первые комментарии по ответу США и НАТО на российские проекты по гарантиям безопасности.

Путин прокомментировал ответы США и НАТО



Об этом сообщило российское РИА “Новости”.

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В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся днем 28 января, Путин заявил, что Россия внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.

Кроме того президент РФ отметил, что в ответах НАТО и США не учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем у российских границ и возврат военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе на позиции 1997 года.

Также глава Кремля обратил внимание, что США и НАТО проигнорировали ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, подразумевающем, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других.

Как сообщали Власти, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России.

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Тэги: Россия, НАТО, США, Владимир Путин, гарантии безопасности