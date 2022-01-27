Стрелка из Днепра, убившего пять человек, привезли в суд: журналистов не пускают
Нацгвардейца Артёма Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре, привезли в Кировской районный суд Днепра для избрания меры пресечения.
Об этом сообщил PavlovskyNews. Журналистов на судебное заседание не пускают. При этом причину отказа не сообщили.
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Время начала судебного заседания также держали в тайне до последнего момента.
Напомним, правоохранители будут ходатайствовать об избрании Рябчуку меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
Об этом рассказали на совместном брифинге советницы по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян и пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы.
Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве, дизертирстве, похищении, присвоении и вымогательстве военнослужащим оружия.
Ранее Власти сообщали:
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в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.
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Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.
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Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.
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Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.
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В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.
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Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.
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Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.