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16:21 28 Января 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Стрелка из Днепра, убившего пять человек, привезли в суд: журналистов не пускают

Нацгвардейца Артёма Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре, привезли в Кировской районный суд Днепра для избрания меры пресечения.

Время начала заседания скрывалось в тайне

Об этом сообщил PavlovskyNews. Журналистов на судебное заседание не пускают. При этом причину отказа не сообщили.

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Время начала судебного заседания также держали в тайне до последнего момента.

Напомним, правоохранители будут ходатайствовать об избрании Рябчуку меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Об этом рассказали на совместном брифинге советницы по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян и пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве, дизертирстве, похищении, присвоении и вымогательстве военнослужащим оружия.

Ранее Власти сообщали:

  • в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

  • Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

  • Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

  • Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

  • В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.

  • Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.

  • Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: днепр, расстрел людей в Днепре, артемий рябчук
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