Стрелка из Днепра, убившего пять человек, привезли в суд: журналистов не пускают

Нацгвардейца Артёма Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре, привезли в Кировской районный суд Днепра для избрания меры пресечения.

Время начала заседания скрывалось в тайне



Об этом сообщил PavlovskyNews. Журналистов на судебное заседание не пускают. При этом причину отказа не сообщили.

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Время начала судебного заседания также держали в тайне до последнего момента.

Напомним, правоохранители будут ходатайствовать об избрании Рябчуку меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Об этом рассказали на совместном брифинге советницы по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян и пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве, дизертирстве, похищении, присвоении и вымогательстве военнослужащим оружия.

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