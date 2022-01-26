В Украине стартовал конкурс на нового главу НАБУ

Кабмин готовит свой состав конкурсной комиссии по избранию нового директора НАБУ,

Директор НАБУ назначается на должность Кабинетом Министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора



Об этом сообщается на правительственном портале.

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На очередном заседании Кабмина, которое проходило 26 января, правительство поручило МВД, Минюсту и Минэкономики до 1 февраля подать предложения по определению трех лиц в состав конкурсной комиссии от правительства по избранию нового директора НАБУ.

Всего конкурсная комиссия будет состоять из шести человек – троих от Кабмина и еще троих на основании предложений международных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращение и противодействие коррупции.

От международных и иностранных организаций уже получено предложение ввести в состав комиссии Карена Гринавея, Драго Коса, Повиласа Малакаускаса.

Напомним, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом Министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Как ранее сообщали Власти, Рада внесла правки в закон о НАБУ: директора теперь будет назначать Кабмин.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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