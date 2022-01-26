В Украине стартовал конкурс на нового главу НАБУ
Кабмин готовит свой состав конкурсной комиссии по избранию нового директора НАБУ,
Об этом сообщается на правительственном портале.
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На очередном заседании Кабмина, которое проходило 26 января, правительство поручило МВД, Минюсту и Минэкономики до 1 февраля подать предложения по определению трех лиц в состав конкурсной комиссии от правительства по избранию нового директора НАБУ.
Всего конкурсная комиссия будет состоять из шести человек – троих от Кабмина и еще троих на основании предложений международных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращение и противодействие коррупции.
От международных и иностранных организаций уже получено предложение ввести в состав комиссии Карена Гринавея, Драго Коса, Повиласа Малакаускаса.
Напомним, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом Министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.
Как ранее сообщали Власти, Рада внесла правки в закон о НАБУ: директора теперь будет назначать Кабмин.