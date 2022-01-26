НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
17:28 28 Января 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

В Украине стартовал конкурс на нового главу НАБУ

Кабмин готовит свой состав конкурсной комиссии по избранию нового директора НАБУ,

Директор НАБУ назначается на должность Кабинетом Министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора

Об этом сообщается на правительственном портале.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На очередном заседании Кабмина, которое проходило 26 января, правительство поручило МВД, Минюсту и Минэкономики до 1 февраля подать предложения по определению трех лиц в состав конкурсной комиссии от правительства по избранию нового директора НАБУ.

Всего конкурсная комиссия будет состоять из шести человек – троих от Кабмина и еще троих на основании предложений международных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращение и противодействие коррупции.

От международных и иностранных организаций уже получено предложение ввести в состав комиссии Карена Гринавея, Драго Коса, Повиласа Малакаускаса.

Напомним, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом Министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Как ранее сообщали Власти, Рада внесла правки в закон о НАБУ: директора теперь будет назначать Кабмин.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Кабмин, конкурс, директор, набк
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.01.2022 17:44
Исправились: Кабмин снова вернул прежнее количество стипендиатов в ВУЗах
ТОР
26.01.2022 17:00
Кабмин снова отложил вопрос о госрегулировании цен на пшеничный хлеб
ТОР
19.01.2022 17:32
Шмыгалю и всем министрам сегодня сделали бустерные прививки от COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили, что Рябчук вмешался в конфликт сослуживцев

07:05 Украина

В Киеве расстреляли машину: похитили миллионы гривен

06:47 Украина

В Млечном Пути обнаружили «жуткий» вращающийся объект

01:25 Мир

Ирландские рыбаки решили сорвать российские военные учения

23:13 Мир

Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

13:00 Украина

В Киеве масштабное ДТП с пятью авто: два из них инкассаторские. Видео

11:18 Украина

На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия

10:18 Мир

Сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали

09:42 Украина

Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца

08:43 Украина

В сердце нашей Галактики найдены сотни загадочных магнитных нитей

00:02 Мир

Назван новый необычный симптом “Омикрона”

22:40 Мир

Новости | NetGameSlots.com