НАБУ задержало на взятке нардепа от “Слуги народа”

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от «Слуги народа» Сергея Кузьминых при получении взятки.

Нардепа задержали при получении 558 тыс. грн



Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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«Только что НАБУ, САП и ОГП поймали «на горячем» действующего народного депутата Украины во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

По данным следствия, чиновник получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области», – сказано в сообщении.

Детективы НАБУ, по закону, не могут задержать нардепа. Бюро обратится к генпрокурору для подписания подозрения.

Кузьминых родился в Житомире в 1983 году.

Учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности «инженер-системотехник». Позже стал предпринимателем и председателем «Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых»

С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в парламенте.

Как сообщали Власти, сотрудники Государственного бюро расследований задержали народного депутата VIII созыва от фракции партии «Блок Петра Порошенко», обманом завладевшего $17 тысячами.

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Тэги: НАБУ, слуга народа