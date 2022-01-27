НАБУ задержало на взятке нардепа от “Слуги народа”
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от «Слуги народа» Сергея Кузьминых при получении взятки.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
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«Только что НАБУ, САП и ОГП поймали «на горячем» действующего народного депутата Украины во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.
По данным следствия, чиновник получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области», – сказано в сообщении.
Детективы НАБУ, по закону, не могут задержать нардепа. Бюро обратится к генпрокурору для подписания подозрения.
Кузьминых родился в Житомире в 1983 году.
Учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности «инженер-системотехник». Позже стал предпринимателем и председателем «Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых»
С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в парламенте.
Как сообщали Власти, сотрудники Государственного бюро расследований задержали народного депутата VIII созыва от фракции партии «Блок Петра Порошенко», обманом завладевшего $17 тысячами.