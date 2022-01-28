Суд арестовал нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре: подробности заседания
Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.
Решение стало известно во время трансляция заседания Кировского районного суда в городе Днепр.
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«Следственный судья считает целесообразным избрать подозреваемому Рябчук меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года”, – сказано при оглашении решения.
При этом судья отметил, что содержание под стражей на гауптвахте по месту несения службы Рябчука может мешать досудебному следствию и беспристрастному выяснению всех обстоятельств преступления.
Поэтому местом содержания под стражей установили «Днепровское учреждение исполнения наказаний №4″.
Позиция прокуратуры и следствия
Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде взятия под арест Рябчука без права внесения залога.
По словам прокурора, Рябчук совершил преступление, повлекшее гибель людей, а потому процессуальное законодательство предусматривает, что право внесения залога к нему нельзя применять. Судья согласился с этим ходатайством.
Следователи отметили что обвиняемый может укрываться от следствия и незаконно влиять на свидетеля, представителей пострадавших, следователя или экспертов в следствии.
Позиция адвоката Рябчука
Адвокат Рябчука попросил суд удовлетворить ходатайство стороны обвинения частично.
В частности, он попросил не отправлять подозреваемого для содержания под стражей на гауптвахту.
По его словам, Рябчук признался в совершенном самостоятельно и сдался полиции, поэтому не намерен скрываться от следствия.
Комментируя желание подзащитного находиться на аресте в СИЗО, адвокат добавил, что Рябчук не хочет возвращаться туда, «где над ним издевались».
Перед оглашением решения судья находился в комнате для совещаний более 2 часов.
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