Американец понесет знамя сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022

В России предложили сделать знаменосцем сборной сноубордиста Вика Уайлда, также имеющего американский паспорт.

35-летний Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014.



Об этом сообщает Sports.ru.

«В России огромное количество выдающихся спортсменов, особенно в зимних видах спорта. В том числе на предстоящей Олимпиаде. Если бы мне доверили такую роль, это была бы честь для меня. Россия давно стала мне родной, и я очень люблю эту страну. Для меня это третья и последняя Олимпиада в карьере. Буду стараться показать свой максимум, а как получится, посмотрим», – сказал Уайлд.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев считает, что Вик Уайлд заслуживает быть знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Пекине. Такого мнения придерживается легенда мирового фигурного катания Татьяна Тарасова.

Россия станет единственной страной на Олимпиаде-2022, чьи спортсмены будут без государственного флага из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Им придется выступать под флагом Олимпийского комитета России. Добавим, что на прошлой зимней Олимпиаду-2018 в Пхончхане россияне шли под флагом МОК, который нес волонтер.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Власти писали, что украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Олимпиада, знамя