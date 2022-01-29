Николай Тищенко: о семье, бизнесе и политической карьере

Мы знаем Николая Тищенко как целеустремленного и успешного бизнесмена, телезвезду, а сегодня и политика.

Как видим, он всегда уверенно движется к достижению своих целей.

Детские годы и воспоминания о семье

Николай Николаевич Тищенко – коренной киевлянин, родился 17 мая 1972 года в простой, как тогда говорили, пролетарской семье. Детство он провел в частном доме на Лукьяновке. Это сегодня район считается элитный, а в начале 70-х прошлого века в переулках во всю орудовала местная шпана. С особым трепетом и нежностью Тищенко рассказывает историю своих родителей. Отец, тоже Николай Тищенко, был директором районного Дома быта, и там же работала фотографом и мама – Жанна Тарнавская.

По предприятию быстро расползлись слухи о юной и очень красивой девушке. Не мудрено, что Николай- старший решил немедленно с ней познакомиться. Но знакомство вышло несколько сумбурным и необычным: мама в тот момент проявляла пленку, но по требованию директора открыла дверь в подсобку и пленка оказалась засвечена. Однако, знакомство стало судьбоносным, такие встречи называют “любовь с первого взгляда и на всю жизнь”. Уже на следующий день пара отправилась на свидание, а через четыре дня подала заявление в ЗАГС.

Гордится Николай Тищенко и своими предками, ведь судьба их не была простой. Прадед и прабабушка по линии отца, Митрофан и Ульяна, бежали в Киев с Кубани, где стали жертвами раскулачивания. Дед же по материнской линии был поляком. В свое время Тадеуш Тарнавский приехал в Украину и был в Киеве фотографом. Позже любовь к этому ремеслу он передал и дочери Жанне (маме Николая).

Маленький Николай был любимым внуком и правнуком, с обычным киевским детством.

Учеба

Николай закончил столичную школу № 194, после чего поступил в КИСИ на специальность инженера-механика. В 1995 году он успешно получил диплом, но забегая наперед, отметим, что строительная специальность Тищенко в жизни так и не пригодилась. При институте Николай закончил и военную кафедру, получив звание лейтенанта. А также всерьез увлекся спортом.

Увлечения

По словам Тищенко, спорт для него – это “двигатель прогресса”. Именно в студенческие годы Николай начинает профессионально заниматься дзюдо и всего за три года получат звание мастера спорта.

Тищенко постоянно поддерживал различные виды спорта среди украинской молодежи и продолжает это делать сегодня. Еще будучи студентом, свободное от учебы время он начал подрабатывать детским тренером, чтобы популяризировать среди детей здоровый образ жизни. А с 2008 года он – президент Ассоциации пляжного волейбола Киева. В свое время рестораны его сети “Наша Карта” были спонсорами столичного баскетбольного клуба “Киев”.

Николай Тищенко: семья и личная жизнь

Личную жизнь Николай не скрывает, хотя и достоянием общественности все подробности тоже не делает. Сегодня он женат в третий раз. Впервые Тищенко повел под венец свою первую любовь Ларису Тищенковскую, в 2005 году у пары родился сын Данила. Но этот брак сохранить не удалось и вскоре семья распалась. Причиной тому, как говорит Тищенко, очевидно, послужил тот факт, что они с женой были ровесниками. А ему нравятся девушки помоложе. К тому же, браки, заключенные в юности, Николай считает ошибкой: такой союз не позволяет супругам полноценно развиваться, при этом не отдаляясь друг от друга.

Завидным холостяком-сердцеедом Тищенко пробыл недолго. Новой избранницей Николая стала Ирина Журавская, которая моложе его на 18 лет. Они познакомились на конкурсе “Мисс Украина 2008”, где Тищенко был членом жюри, а Ирина получила главный титул. 3 сентября 2010 года пара поженилась. Но этот брак стал рекордно коротким и со скандалом распался всего через несколько месяцев.

О причинах развода ходили разные сплетни, но по словам самого Тищенко, в этих отношениях ему не хватало гаммы ощущений, гармонии во всем.

За эти годы ему приписывали множество громких и скандальных романов, но Николай продолжал мечтать о крепкой и дружной семье. “Я за семейные ценности, но мне нравятся молодые женщины, а они, к сожалению, иногда сами не понимают, чего хотят. Уверен, что мои следующие отношения будут очень счастливыми” – поделился он однажды.

Надежды оправдались: пять лет спустя он наконец-то встретил ту, о которой, казалось, мечтал всегда. В жизни Николая Тищенко появилась Алла Барановская. 22-летняя девушка на момент их знакомства еще была студенткой, но при этом уже руководила собственным ивент-агентством. Алла родом из Донецка, где изучала филологию в национальном университете. Позже она окончла Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Однако вернулась в Донецк и работала там главным редактором одного из глянцевых изданий. Познакомились будущие супруги тоже при интересных обстоятельствах: в 2013 году Алла Барановская брала у Тищенко интервью.

Но афишировать новые отношения после двух неудачных браков Тищенко не спешил – пара скрывала роман почти три года. И все же, после романтичной помолвки в Париже Николай Тищенко и Алла Барановская стали мужем и женой. А 21 февраля 2017 года в семье появился сын Давид. У пары есть прекрасная традиция – каждую зиму проводить в теплой стране. Так, в 2017 году они уехали в солнечный Майами, а весной вернулись уже втроем.

Кстати, останавливаться на двух наследниках Тищенко не собирается, молодая семья мечтает завести еще много малышей. К тому же, у Аллы сложились замечательные отношения со старшим сыном Николая. Сегодня Данила – уже юноша и живет отдельно от отца, но они вместе проводят отпуск и каникулы.

На первенца Тищенко возлагает большие надежды и даже видит его наследником ресторанного бизнеса. Николай серьезно относится к воспитанию детей, а со старшим сыном старается проводить как можно больше времени. Мальчику Тищенко передал любовь к спорту: Данила занимается верховой ездой и вольной борьбой, также углубленно изучает языки. Но, по словам ресторатора, давить на сына при выборе будущей профессии он не будет, хотя очень радуется, когда ребенок воплощает его планы и мечты.

Не смотря на то, что у Николая уже есть два ребенка, он все равно хочет еще детей, потому что мечтает, чтобы каждый из них воплотил его родительские мечты.

Первые шаги в бизнесе

Получив диплом строительного института, Николай не стал инженером. А в духе середины 90-х начал свой первый бизнес. Мало кто знает, что сеть обувных магазинов “Евромода” и “Студио Мода” принадлежала именно ему.

Молодой ресторатор

В первые годы независимости похвастаться хорошими ресторанами или качественным обслуживанием Украина не могла. Культура общепита прочно застряла в советских стандартах. Но для смелых и амбициозных предпринимателей появилась новая и никем еще не занятая ниша. Так молодой Николай Тищенко бизнес обувный сменил на ресторанный. И не прогадал.

Всего за пару лет он достигает небывалых успехов: рестораны Тищенко, едва открывшись, становятся модными и престижными столичными заведениями.

Сегодня в его сеть “Наша Карта” входят семья ресторанов Тищенко (“Сейф”, “Вулик”, “Велюр”, “Ришелье” и суши-бар “Пушистый”), а также ресторан-караоке “ТургенеФ”, ресторан “Три вилки”, бар “Fahrenheit”, ресторан высокой тайской кухни “COIN”, первый ресторан быстрого питания “W Lunch”. Принадлежит Николаю Тищенко и пляжный комплекс “Olmeca Plage”.

Но не везением единым. Николай упорно трудится, много путешествует, чтобы найти креативные и концептуальные идеи для своих ресторанов. Из одной из них появилась идея кулинарной школы.

Из рестораторов в преподаватели

В 2008 году Николай Тищенко начинает готовить высококлассных поваров. По его мнению, особое внимание нужно уделять обучению персонала, презентации блюд, в то время как большинство инвесторов не задумываются об этом, занимаясь по большей части администрацией заведений.

После окончания “Кулинарной школы Николая Тищенко” повара работают в самых популярных ресторанах Украины. Что само по себе говорит о профессионализме Николая, к тому же, свой персонал он ценит и бережет: многие трудятся в заведениях едва ли не с самого открытия. Даже сегодня Николай Тищенко активно поддерживает “Ассоциацию шеф-поваров Украины”.

От старого к новому: “митболы по-оболонски”

Спорить с тем, что Тищенко – новатор от кулинарии, бессмысленно. Словом “котлета” уже никого не удивишь, а вот “митбол” звучит свежо и модно. Это именно то, чего не хватает традиционной украинской кухне. Так, Николай недавно предложил переосмыслить любимую многими котлету по-киевски и с командой лучших столичных поваров разработал рецепт нового блюда. Но поскольку старое название уже было занято, специалитет назвали “митболом по-оболонски”. Вполне возможно, в скором будущем рецепт станет народным и займет почетное место на столах украинцев рядом с борщом.

А для популяризации украинской культуры и национальной кухни в августе 2021 года Тищенко провел первый всеукраинский этно-гастрофестиваль. Гостями и участниками мероприятия в Мукачево (Закарпатская обл.) стали не только повара Украины, но и соседних стран, таких как Венгрия и Словакия.

Телекарьера

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Изначально на телевидение Николай пробовал себя как продюсер разных проектов. Но оставаться по ту сторону камеры, очевидно, было неуютно. Ведь Тищенко, рост которого – 185 см, а внешность и сегодня позволяет претендовать на звание секс-символа, вполне может конкурировать со звездами экрана. За последние он 15 лет участвовал во множестве проектов. Больше всего зрителям запомнились сезоны «Игр патриотов”, всемирно известного «Форта Байяр», спортивно-развлекательного «Властелина горы» и оригинального продукта телеканала Интер «Битва украинских городов»

В 2011 году в Украине появилось первое кулинарное реалити-шоу “МастерШеф”. Сегодня адаптированные версии проекта выходят в более чем двадцати странах, а тогда на экранах у продукта не было ни аналогов, ни конкурентов. Николай Тищенко вошел в состав авторитетного жюри проекта и проработал на нем шесть лет.

“Я хочу, чтобы в Украине появилась новая прослойка профессионалов: поваров, рестораторов, которые бы успешно конку­рировали с иностранными гуру и светилами этого бизнеса. А молодое поколение, все эти ребята, которые участвуют в шоу «МастерШеф Дети», имеют все задатки для этого.” – говорил он в одном из интервью. Похоже, благородные цели достигнуты. Об украинских кулинарах теперь говорят с уважением, а блюда нашей кухни стают все более узнаваемыми.

Следующим проектом для Николая стал сезон программы «Ревизор» в 2017 году. Тищенко пригласили новым ведущим, и невзирая на все тяготы и лишения телевизионной жизни на выезде, эта роль удавалась ему на все 100%. Именно сезон с участием Тищенко стал самым рейтинговым за все время существование проекта.

Руководство Нового канала долго не могло поверить в рекордные цифры просмотров. Но уже в 2018 году Николай Тищенко был удостоен престижной телевизионной премии “Телетриумф” как ведущийпрограммы “Ревизор”

В этом же году Николай успел принять участие в еще одном популярном шоу – «Танцы со звездами» на телеканале “1+1”, но телевизионную карьеру пришлось сменить на политическую.

Новое лицо в политике

Впервые в политику Николай Тищенко попытался прорваться в 2014 году, зарегистрировавшись кандидатом в депутаты Киевского городского совета с очень благородными идеями: обеспечить лучшие условия для жителей столицы, помогать развитию бизнеса и вывести Киев на европейский уровень. Но пройти в Киевраду ему тогда не удалось.

А через пять лет, на парламентских выборах 2019 года, Тищенко избрали депутатом от партии “Слуга народа” по № 219 избирательному округу Святошинского района Киева.

Позже он стал народным депутатом IX созыва и заместителем главы одноименной депутатской фракции. На этих постах Тищенко активно участвует в международных делегациях и работает в межпарламентских группах, выдвигает разные инициативы. В частности, Николай выступает за ужесточение ответственности за действия, направленные на загрязнение окружающей среды и уничтожение объектов растительного мира. Также он поддержал изменения в Земельный кодекс Украины касательно компенсаций украинцам за добровольный отказ от права на получение земельных участков.

14 июня 2020 года Тищенко возглавил региональную ячейку политической партии “Слуга народа” в Киеве.

Сейчас Николай Тищенко занимает должности Заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре и Заместителя сопредседателя группы по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами. А также является членом Украинской части Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, членом группы по межпарламентским связям с Соединенными Штатами Америки, с Венгрией, со Словацкой Республикой, с Турецкой республикой, с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и сопредседателем группы по межпарламентским связям с Королевством Саудовская Аравия и Государством Катар.

Лобби для госпредприятий

В конце прошлого года Николай Тищенко как руководитель принимал участие в заседании межфракционного объединения “Энергоэффективная Украина” в Харьковской области, главной темой которого стало создание нового концерна путем слияния двух государственных заводов: АО “Украинские энергетические машины” (бывший “Турбоатом”) и АО “Электротяжмаш”, а также реанимация Харьковского авиационного завода. Там была озвучена и еще одна важнейшая инициатива. “Мы привыкли, что олигархи через депутатов лоббируют свои бизнес-интересы. Интересы госкомпаний при этом не учитываются. Теперь будет по-другому. Я лично займусь лоббизмом “Турбоатома” и других государственных предприятий. Чтоб госпредприятия зарабатывали не меньше частных и это отражалось на зарплатах работников, а не членов набсоветов”, – так звучали заявления Тищенко.

Тищенко в Закарпатье

В марте 2021 года Николая Тищенко избрали главой Закарпатской областной организации политической партии “Слуга народа”. И хоть это назначение окрестили скандальным, благодаря его успешной работе рейтинг партии среди избирателей возрос почти в десять раз.

Одной из важных депутатских инициатив по Закарпатью можно назвать возобновление регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом. Николай Тищенко видит Закарпатье как перспективный туристический регион, в котором нужно развивать инфраструктуру и привлекать иностранных инвесторов. Он также активно участвует в общих проектах Закарпатской ОГА и “Слуги народа”. Благодаря ему был инициирован важный проект “Безпечна Країна”. В Закарпатье он стартовал с того, что в Ужгороде установили тепловизионную камеру, которая помогает выявлять пожары, и также 197 камер с функцией распознавания знаков.

Николай Тищенко: скандалы и вбросы

Политика – дело грязное и неблагодарное, а хорошие инициативы моментально облизываются злыми языками. Так, за недолгую политическую карьеру, по мнениею некоторых, Николай Тищенко стал одним из самых скандальных депутатов. Его обвиняли в нарушении карантинных норм, когда во время локдауна в Киеве рестораны Тищенко якобы продолжали работать, уличали в секс-скандалах, за излишнюю эмоциональность вменяли “неспортивное” поведение в стенах Парламента, и прочее. Но когда веских обвинений найти не удается, начинают придираться к словам. А прежде всего, работа политика – нелегкий труд, об этом говорят даже известные политологи. Выступление на публике дается не всем и не сразу. Так, в разное время подвергались критике оговорки Тищенко, о том, что от коронавируса он вакцинировался “ковидом”, в соцсетях шутили о “гречке по 12 гривен и говядине с Бессарабского рынка по 50”. Коллеги “по цеху” не упустили возможность потроллить Николая, когда в Рождество он случайно поздравил украинцев словами “Христос Воскрес”. Тем не менее, даже Тищенко и Зеленский смогли найти общий язык в таких провокационных вопросах. По мнению президента, если человек допускает незначительные промахи, нужно простить и дать ему шанс исправить ситуацию, потому что людям всегда нужно давать второй шанс, если они не преступники.

Еще до начала парламентских выборах в 2019 Тищенко обвиняли, что место в Раде он купил. Как и голоса избирателей, которых задабривал бесплатными обедами. Но в “Слуге народ” эту информацию опровергли и назвали происками конкурентов. Став главой “Слуги народа” в Киеве, Николай вступил в конфронтацию со столичными элитами, которые тут же начали собирать на него компромат.

«Когда я только собирался идти в политику, меня предупреждали, что чем ближе я буду к правде и чем дальше двигаться по правильному пути, тем больше будет грязи и черного пиара вокруг. Но это мой осознанный шаг, поэтому я изначально был к такому готов. Ведь главное, я считаю, это относиться ко всему с юмором и самоиронией.” – говорит Николай. В конце концов, Тищенко в политике все еще ищет себя, и эти огрехи не слишком существенно влияют на его популярность, и скорее даже играют на руку.

Тищенко: меценат и филантроп

Сегодня у народного депутата есть собственный благотворительный фонд. Он часто принимает участие в благотворительных аукционах, в частности от Киевской городской администрации. Во время пандемии, когда в Киеве объявили первый карантин, он помогал медикам, обеспечивал загруженный больницы всем необходимым и лично развозил еду для врачей.

Государственные награды

Деятельность Николая Тищенко не осталась незамеченной во властных кругах. В 2005 году он был награжден почетной грамотой Верховной Рады Украины за заслуги перед украинским народом, в 2007 – отмечен грамотой Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины за благотворительность. А год спустя награжден государственным орденом Украины “За заслуги” III степени.