Australian Open впервые за полвека выиграла австралийская теннисистка

25-летняя Эшли Барти стала первой за 44 года австралийкой, выигравшей домашний турнир «Большого шлема». Последний раз это сделала Кристин О’Нил в 1978 году.

Для Эшли Барти это третий титул «Большого шлема».



Об этом сообщает CNN.

В финале Australian Open Эшли Барти обыграла дебютантку финала турниров «Большого шлема» Даниэль Коллинс из США – 6:3, 7:6.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Первая ракетка мира доминировала на протяжении всего турнира и завоевала исторический титул, даже не проиграв ни одного сета.

Для австралийки это третий титул «Большого шлема». Ранее она выигрывала на Открытом чемпионате Франции в 2019 году и Уимблдоне в 2021 году.

Ранее Власти писали, что в этом году на Australian Open не пустили первую ракетку мира – сербского теннисиста Новака Джоковича.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: теннис, Australian Open