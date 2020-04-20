На Харьковщине 18-летняя девушка задушила своего новорожденного ребенка. Видео

В Харьковской области девушка родила дома ребенка, а через день его заушила.

В этой семье уже есть старший ребенок, которому еще нет двух лет



Об этом сообщает Полиция Харьковской области в субботу, 29 января.

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Жительница села Безруки Харьковской области на этой неделе родила у себя дома девочку, в этом ей помогал ее 25-летний муж. Однако спустя день, девушка решила избавиться от новорожденной – задушила и выбросила в выгребную яму.

Своему мужу девушка сказала, что ребенка отдала социальным службам.

Труп новорожденной обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила об этом в полицию.

При обыске правоохранители обнаружили труп ребенка и другие вещественные доказательства преступления. 18-летнюю девушку задержали, с ней работают следователи.

«Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она мгновенно затихла и все», – рассказала она правоохранителям.

В этой семье уже есть старший ребенок, которому еще нет двух лет.

Женщине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ей грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве с 15-го этажа выпал полуторагодовалый малыш.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: убийство, Харьковская область, новорожденная