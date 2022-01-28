Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить
Россия направит в НАТО запрос с требованием разъяснить, как альянс намерен выполнять так называемые «гарантии безопасности».
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что ответ станет ключевым при формировании будущих российских предложений.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Сегодня через МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в Североатлантическом альянсе и ОБСЕ с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять свою безопасность за счет других», – сказал Лаврова.
Он также добавил, что НАТО должно объяснить причины, если не намеренно этого делать.
«Это будет ключевым вопросом при определении наших будущих предложений, о чем мы доложим президенту России Владимиру Путину», – уточнил министр.
Он также подчеркнул, что Россия будет добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих гарантий безопасности, «которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном и равном учете законных интересов России».
Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин дал первые комментарии по ответу США и НАТО на российские проекты по гарантиям безопасности.