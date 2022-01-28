Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

Россия направит в НАТО запрос с требованием разъяснить, как альянс намерен выполнять так называемые «гарантии безопасности».

Лавров пообещал отправить в НАТО письмо



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что ответ станет ключевым при формировании будущих российских предложений.

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«Сегодня через МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в Североатлантическом альянсе и ОБСЕ с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять свою безопасность за счет других», – сказал Лаврова.

Он также добавил, что НАТО должно объяснить причины, если не намеренно этого делать.

«Это будет ключевым вопросом при определении наших будущих предложений, о чем мы доложим президенту России Владимиру Путину», – уточнил министр.

Он также подчеркнул, что Россия будет добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих гарантий безопасности, «которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном и равном учете законных интересов России».

Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин дал первые комментарии по ответу США и НАТО на российские проекты по гарантиям безопасности.

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Тэги: Россия, НАТО, Сергей Лавров, гарантии безопасности