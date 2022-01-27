Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных
Талибы убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, сотрудничавших с международным военным контингентом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.
В доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Совету безопасности ООН говорится об ухудшении условий жизни 39-миллионного населения Афганистана, несмотря на прекращение боевых действий после прихода к власти талибов в августе 2021 года, отмечает агентство.
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Как говорится в докладе, миссия ООН «продолжает получать достоверные данные об убийствах, исчезновениях с применением насилия и других преступлениях».
Миссия считает достоверными сообщения о том, что с 15 августа более сотни человек были убиты.
«Правозащитники и работники СМИ продолжают подвергаться нападениям, запугиваниям, преследованиям, произвольным арестам, жестокому обращению и убийствам», – говорится в докладе.
Миссия ООН задокументировала 44 случая арестов, избиений и угроз, 42 из них – со стороны талибов.
В документе также говорится о внесудебных казнях по меньшей мере 50 человек, подозреваемых в принадлежности к местной ячейке «Исламского государства».
Ранее Власти писали, что на переговорах в Осло страны Запада отказались признавать «Талибан» законным правительством Афганистана.