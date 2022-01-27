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09:19 31 Января 2022 Просмотров 1513   КомментариевКомментарии

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

Талибы убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, сотрудничавших с международным военным контингентом.

Талибы на улице Кабула.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

В доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Совету безопасности ООН говорится об ухудшении условий жизни 39-миллионного населения Афганистана, несмотря на прекращение боевых действий после прихода к власти талибов в августе 2021 года, отмечает агентство.

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Как говорится в докладе, миссия ООН «продолжает получать достоверные данные об убийствах, исчезновениях с применением насилия и других преступлениях».

Миссия считает достоверными сообщения о том, что с 15 августа более сотни человек были убиты.

«Правозащитники и работники СМИ продолжают подвергаться нападениям, запугиваниям, преследованиям, произвольным арестам, жестокому обращению и убийствам», – говорится в докладе.

Миссия ООН задокументировала 44 случая арестов, избиений и угроз, 42 из них – со стороны талибов.

В документе также говорится о внесудебных казнях по меньшей мере 50 человек, подозреваемых в принадлежности к местной ячейке «Исламского государства».

Ранее Власти писали, что на переговорах в Осло страны Запада отказались признавать «Талибан» законным правительством Афганистана.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Афганистан, Талибан
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