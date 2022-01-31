Гранаты, примотанные к столбам, напугали жителей Одесской области

В Белгород-Днестровском Одесской области в полицию местные жители сообщили о гранатах, примотанных к опорам электроснабжения.

Мужчина примотал к слобу муляжи гранат



Об этом сообщили в Белгород-Днестровском районном отделе полиции.

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Как выяснили правоохранители, владелец участка, на котором установлены опоры, разместил на них камеры видеонаблюдения, чтобы защититься от потенциальных воров. При этом, чтобы не украли сами камеры он примотал к ним муляжи гранат, которые купил на рынке.

Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Как сообщали Власти, в Запорожье мужчина в состоянии алкогольного опьянения забросил гранату на один из балконов многоквартирного дома.