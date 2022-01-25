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Главная » Украина » Общество
09:16 31 Января 2022 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

С сегодня не пустят на работу невакцинированных сотрудников: кого касается

С сегодня, 31 января, не смогут занять свои рабочие места невакцинированные от COVID-19 представители ряда профессий.

Невакцинированных начнут отстранять от работы

Напомним, именно с сегодня вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации медиков, чиновников и коммунальщиков.

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Те из них, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины, должен быть отстранен от работы без сохранения зарплаты.

С 31 января вакцинация становится обязательной для работников:

- органов местного самоуправления;

- медучреждений государственной и коммунальной форм собственности;

- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Под исключение попадают те, у кого есть абсолютные противопоказания к прививкам от COVID-19 и медицинское заключение об этом.

Как сообщали Власти, Верховный Суд разъяснил, что отстранение невакцинированных работников определенных профессий является законным.

С 9 декабря государственных служащих, социальных работников, а также работников стратегических предприятий, которые не вакцинировались от COVID-19, начали отстранять от работы.

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Тэги: вакцинация, covid-19
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