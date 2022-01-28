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14:18 31 Января 2022 Просмотров 219   КомментариевКомментарии

На Закарпатье подростки раскачали подвесной мост: он оборвался вместе с ними. Видео

В Закарпатской области травмировался ребенок в результате падения подвесного моста.

Подростки самостоятельно забрались на мост и принялись его раскачивать, из-за чего он и обвалился

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на Полицию Закарпатской области.

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В селе Богдан Раховского района оборвался подвесной мост с тремя детьми. В результате падения травмировался один из детей.

Как выяснилось позже, подростки самостоятельно забрались на мост и принялись его раскачивать, из-за чего он и обвалился.

«Ребята начали прыгать и раскачивать мост, в результате чего он обрушился. 13-летний ребенок получил перелом голени левой ноги. Другие ребята 15 и 16 лет не травмировались», — сообщила пресс-секретарь.

Видео, на котором зафиксирован момент обрыва моста, опубликовал у себя в Facebook Степан Мильчевич.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре подростки пытались изнасиловать 12-летнюю.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: подростки, мост, закарпатская область
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