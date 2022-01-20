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15:49 31 Января 2022 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

Под Киевом мужчина умер из-за разбитой банки огурцов

Мужчина серьезно порезался осколком разбитой стеклянной банки и скончался от потери крови.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента

Об этом сообщает Telegram-канал «Київ Оперативний». Инцидент произошел еще 29 января, около 13 часов.

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В Белой Церкви в результате несчастного случая погиб 42-лений мужчина.

Согласно предварительной версии, мужчина находясь на кухне случайно разбил банку с соленьями. Один из осколков стеклянной банки повредил вену мужчине.

Пострадавший пытался оказать себе помощь, однако потерял сознание от потери крови и после скончался.

Его тело в собственной квартире обнаружила соседка, которая зашла проведать мужчину.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове девушка мыла окна и сорвалась с 9 этажа.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, белая церковь, несчастный случай
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