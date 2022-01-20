Под Киевом мужчина умер из-за разбитой банки огурцов
Мужчина серьезно порезался осколком разбитой стеклянной банки и скончался от потери крови.
Об этом сообщает Telegram-канал «Київ Оперативний». Инцидент произошел еще 29 января, около 13 часов.
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Согласно предварительной версии, мужчина находясь на кухне случайно разбил банку с соленьями. Один из осколков стеклянной банки повредил вену мужчине.
Пострадавший пытался оказать себе помощь, однако потерял сознание от потери крови и после скончался.
Его тело в собственной квартире обнаружила соседка, которая зашла проведать мужчину.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
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