НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
18:45 31 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

Житель Люцерна подал заявку на «изменение пола», чтобы получать пенсию с 64 лет, а не с 65.

В Швейцарии теперь можно легко сменить пол - операцию для этого делать не обязательно.

Об этом сообщает Remix News.

Государственную пенсию в Швейцарии женщины получают с 64 лет, на год раньше мужчин.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Новые правила, введенные с 1 января, позволяют любому жителю Швейцарии, «глубоко убежденному» в том, что он принадлежит к противоположному полу, подать заявку на «изменение пола» всего за 75 швейцарских франков (72 евро).

Отмечается, мужчине удалось легко пройти регистрацию, так как чиновники не обязаны «проверять личные убеждения граждан».

Еще до вступления закона в силу критики предполагали, что нововведением будут пользоваться в своих целях некоторые мужчины, чтобы, например, уклониться от армии или пораньше выйти на пенсию.

Ранее Власти писали, что с 1 января жители Швейцарии смогут менять пол без медицинского диагноза и бюрократических проволочек, всего лишь подав соответствующее заявление. До этого в Швейцарии действовали более жесткие правила и требовалось  медицинское подтверждение гендерной идентичности человека.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Швейцария, смена пола, пенсия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.12.2021 23:27
В Швейцарии разрешили менять пол с 16 лет: операцию делать не обязательно
ТОР
09.12.2021 09:41
В Швейцарии избрали президента на 2022 год
ТОР
07.12.2021 00:59
Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Прибыль украинских банков выросла почти вдвое

20:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com