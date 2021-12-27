В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

Житель Люцерна подал заявку на «изменение пола», чтобы получать пенсию с 64 лет, а не с 65.

В Швейцарии теперь можно легко сменить пол - операцию для этого делать не обязательно.



Об этом сообщает Remix News.

Государственную пенсию в Швейцарии женщины получают с 64 лет, на год раньше мужчин.

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Новые правила, введенные с 1 января, позволяют любому жителю Швейцарии, «глубоко убежденному» в том, что он принадлежит к противоположному полу, подать заявку на «изменение пола» всего за 75 швейцарских франков (72 евро).

Отмечается, мужчине удалось легко пройти регистрацию, так как чиновники не обязаны «проверять личные убеждения граждан».

Еще до вступления закона в силу критики предполагали, что нововведением будут пользоваться в своих целях некоторые мужчины, чтобы, например, уклониться от армии или пораньше выйти на пенсию.

Ранее Власти писали, что с 1 января жители Швейцарии смогут менять пол без медицинского диагноза и бюрократических проволочек, всего лишь подав соответствующее заявление. До этого в Швейцарии действовали более жесткие правила и требовалось медицинское подтверждение гендерной идентичности человека.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Швейцария, смена пола, пенсия