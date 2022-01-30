Елизавета II решила выпускать собственный кетчуп

Британская королева выпустила собственную марку приправ. В их состав входят ингредиенты, выращенные в королевской резиденции Сандрингем.

Пока точная дата появления товаров в продаже неизвестна.



Об этом сообщает People.

Кетчуп называется «идеальным для завтрака или в любое время дня», он приправлен финиками, яблочным соком и специями. Соус приправлен уксусом и специями. Отмечается, что кетчуп стоит подавать к завтраку или к рыбе с жареной картошкой, как любит сама королева. А соус идеально подойдет для стейков.

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Как отмечает издание, приправы также имеют «королевскую цену» – стоить они будут примерно 6,99 фунтов стерлингов за бутылку.

Ранее Власти писали, что в этом году Елизавета II отмечает 70-летие пребывания на троне. Букингемский дворец обнародовал план празднования, главные торжества пройдут в июне.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, кетчуп, королева Елизавета