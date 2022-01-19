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07:06 01 Февраля 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

В НАТО ответили на обвинения Зеленского в нагнетании паники

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос об обвинениях президента Владимира Зеленского в нагнетании паники, заявив, что было бы безответственно не реагировать на происходящее у границ Украины.

Столтенберг ответил на обвинения Зеленского

Об этом, как сообщила «Европейская правда» со ссылкой на Washington Post.

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«Было бы безответственно, если бы мы не реагировали на продолжительное военное наращивание, которое длится в течение многих недель. Если бы НАТО вообще на это не реагировало – тогда бы нас критиковали за пассивность» – сказал Столтенберг.

Он добавил, что альянс не только описывает факты, но и посылает сигнал России воздержаться от использования этих сил, которые она скопила на границе.

По словам генсека, НАТО и союзники консультируются с Украиной на разных уровнях и приводят пути выхода, предоставляя России возможность сесть за стол переговоров.

«Для НАТО не ответить на самое большое военное наращивание в Европе со времен Второй мировой войны было бы невозможно, поскольку это наращивание сопровождается прямыми угрозами союзникам НАТО», – подчеркнул Столтенберг.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Немного об авторе
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Тэги: НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
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