Новый вариант “Омикрона” BA.2 вытесняет предыдущий: он более заразный и стойкий к вакцинам

Проведенное в Дании исследование показало, что подвариант BA.2 более заразен, чем более распространенный BA.1, и в большей степени способен заражать вакцинированных людей.

BA.2 быстро стал доминирующим в Дании уже во вторую неделю января.



Об этом сообщает Reuters.

Во всем мире на подвариант BA.1 приходится более 98% случаев заражения штаммом «Омикрон», но BA.2 быстро стал доминирующим в Дании уже во вторую неделю января.

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Исследование показало, что люди, инфицированные подвариантом BA.2, примерно на 33% чаще заражают других.

«Мы пришли к выводу, что BA.2 по своей природе значительно более заразен, чем BA.1, и что он обладает способностью уклоняться от иммунитета, что еще больше снижают защитный эффект вакцинации», – говорят авторы исследования.

Исследование было проведено специалистами из Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, статистического управления Дании и Датского технического университета.

Ранее Власти писали, что в Дании обнаружили новый вариант штамма «Омикрон», который оказался более заразным.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Дания, коронавирус, штамм омикрон