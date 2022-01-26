Киев стал «оранжевым»: в Украине обновили карантинные зоны
В Украине из-за постоянного ухудшения эпидемической ситуации в “оранжевой” карантинной зоне находится уже 19 регионов, включая Киев.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. «Желтыми» остаются только четыре региона.
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В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 859 случаев на 100 тыс. населения при норме для “зеленой” зоны – до 75 на 100 тыс. населения.
По информации на 1 февраля карантинное зонирование в Украине выглядит следующим образом:
“Красная” зона:
-
Ивано-Франковская;
-
Ривненская область.
“Желтая” зона:
-
Днепропетровская;
-
Киевская;
-
Кировоградская;
-
Полтавская область.
“Оранжевая” зона включает в себя оставшиеся 19 регионов страны вместе с Киевом.
Как сообщали Власти, еще в субботу, 29 января “оранжевая” зона охватывала только 16 областей.