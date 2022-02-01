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Главная » Украина » Общество
12:27 01 Февраля 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

В Украину прилетела шестая «птичка» с оружием из США

В Украину 1 февраля практически вслед за 5-м самолетом из США прилетел и 6-й с грузом вооружения.

Шестой самолет прилетел из США 1 февраля

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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“Не прошло и дня, а мы разгружаем 6-ю птицу от наших друзей из США! Всего мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США! И это не конец”, – написал Резников.

Напомним, Резников сообщил о получении пятой партии боеприпасов из США вчера поздно вечером.

Всего США передали Украине более 500 тонн вооружений

Всего США передали Украине более 500 тонн вооружений

Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.

22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи, а 25 января – третья.

В рамках последней партии, в частности, США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

29 января в Украину прибыла четвертая партия военной помощи из США с боеприпасами различного калибра.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: оружие, США, военная помощь
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