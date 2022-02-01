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15:33 01 Февраля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Исполнительная служба наложила арест на счета ООО «Фьючер Медиа» (сайта MIND.UA) собственника и главреда Евгения Шпитко

Шевченковское отделение государственной исполнительной службы в городе Киеве наложило арест на счета ООО «Фьючер Медиа», которому принадлежит издание mind.ua

Шевченковское отделение государственной исполнительной службы в городе Киеве наложило арест на счета ООО «Фьючер Медиа», которому принадлежит издание mind.ua, в рамках исполнения решения Хозяйственного суда г.Киева по делу № 910/13849/21 о взыскании с данного ООО в пользу ООО «ФК Леогейминг Пей» в качестве морального ущерба и судебных издержек в размере 106 810  грн, а также затрат исполнительной службы на взыскание этих средств. Об этом говорится в постановлении об аресте средств должника в рамках исполнительного производства № 68223207.

«Наложить арест на денежные средства, которые находятся на открытых счетах, а также на счетах, которые будут открыты после вынесения постановления про арест средств должника…», – говорится в тексте постановления.

Как сообщалось, апелляционный суд 14 декабря 2021 года полностью оставил без изменений решение суда первой инстанции, который удовлетворил требования финансовой компании «Леогейминг Пей» о признании информации, размещенной на сайте mind.ua, недостоверной и такой, которая порочит деловую репутацию компании.

Речь идет о публикации MIND.UA от 23 октября 2020 года под заголовком «Платежные системы «Лео» перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино — расследование Mind». Суд признал данную информацию недостоверной и обязал собственника издания выпустить официальное опровержение  на протяжении месяца с даты вступления решения в силу.

Однако, основной собственник ООО «Фьючер Медиа» и главный редактор сайта mind.ua Евгений Шпитко, которому принадлежит 90% ООО, не выполнил требования суда в установленный срок. Также собственником ООО «Фьючер Медиа» является ООО «Акселератор новых продуктов», принадлежащего Александру Жарикову, Евгению Саранцову и Александру Горлову.

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