Инопланетяне не вступят в контакт с людьми из-за угроз Путина Украине, – СМИ
Эксперт по НЛО Ник Поуп считает, что военные приготовления России возле украинских границ сводят на нет шансы человечества на контакты с инопланетянами.
Об этом пишет Daily Star.
Как считает британский уфолог, инопланетяне, внимательно следящие за событиями на Земле, наверняка воспримут нарастание напряженности в отношениях между Россией и Украиной как «примитивное поведение».
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Из-за этого представители инопланетных цивилизаций откажутся от посещения Земли и контактов с людьми.
«Высокоразвитые инопланетяне, вероятно, рассматривают войну как род деятельности, свойственной исключительно примитивным цивилизациям. Ситуация вокруг Украины означает, что мы вряд ли в настоящее время получим приглашение присоединиться к Галактической Федерации», – говорит Ник Поуп.
Ранее Власти писали, что пришельцы давно живут среди людей и работают на секретных военных базах. Даже у президента России есть специальная папка с именами и адресами пришельцев.