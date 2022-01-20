Глава киберслужбы США летит в Европу, чтобы защитить Украину от российских хакеров
Замсоветника по национальной безопасности Энн Нойбергер обсудит с европейскими коллегами способы защиты Украины от российских кибератак.
Об этом сообщает CNN.
Энн Нойбергер посетит Брюссель и Варшаву, встретится с представителями Евросоюза и НАТО.
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Как сообщил источник в администрации Байдена, стороны будут осуждать «способы повышения устойчивости» Украины и стран НАТО в киберпространстве, включая «реагирование на дальнейшую российскую агрессию против Украины».
Кроме того, Нойбергер встретится с представителями стран Балтии, Франции, Германии и Польши – чтобы обеспечить единство действий союзников и, если потребуется, ответить на кибератаки.
Отмечается, что визит Нойбергер согласовали после того, как в январе этого года были атакованы сайты нескольких украинских ведомств.
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