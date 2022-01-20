НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
20:02 01 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава киберслужбы США летит в Европу, чтобы защитить Украину от российских хакеров

Замсоветника по национальной безопасности Энн Нойбергер обсудит с европейскими коллегами способы защиты Украины от российских кибератак.

Заместитель советника нацбезопасности по кибернетическим и новым технологиям США Энн Нойбергер посетит Европу на текущей неделе в связи недавними хакерскими атаками в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Энн Нойбергер посетит Брюссель и Варшаву, встретится с представителями Евросоюза и НАТО.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Как сообщил источник в администрации Байдена, стороны будут осуждать «способы повышения устойчивости» Украины и стран НАТО в киберпространстве, включая «реагирование на дальнейшую российскую агрессию против Украины».

Кроме того, Нойбергер встретится с представителями стран Балтии, Франции, Германии и Польши – чтобы обеспечить единство действий союзников и, если потребуется, ответить на кибератаки.

Отмечается, что визит Нойбергер согласовали после того, как в январе этого года были атакованы сайты нескольких украинских ведомств.

Ранее Власти писали, что Россия может начать кибервойну против Запада.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, США, кибератаки, кибербезопасность, русские хакеры
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.01.2022 17:32
Байден разрешил Путину “небольшое вторжение” в Украину: все реакции на скандал
ТОР
19.01.2022 12:55
Байден настроен пессимистично: Украине могут дать еще оружия для войны с Россией
ТОР
11.01.2022 16:46
В Конгрессе США хотят дать Украине статус “НАТО-плюс”: что это значит
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

14:34 Мир

Новый вариант “Омикрона” BA.2 вытесняет предыдущий: он более заразный и стойкий к вакцинам

10:56 Мир

Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая

10:35 Мир

В Нью-Йорке с небоскреба выбросилась “Мисс США-2019”: оставила записку и пост в Instagram

20:37 Мир

В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

18:45 Мир

Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Новости | NetGameSlots.com