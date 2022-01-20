Глава киберслужбы США летит в Европу, чтобы защитить Украину от российских хакеров

Замсоветника по национальной безопасности Энн Нойбергер обсудит с европейскими коллегами способы защиты Украины от российских кибератак.

Заместитель советника нацбезопасности по кибернетическим и новым технологиям США Энн Нойбергер посетит Европу на текущей неделе в связи недавними хакерскими атаками в Украине.



Об этом сообщает CNN.

Энн Нойбергер посетит Брюссель и Варшаву, встретится с представителями Евросоюза и НАТО.

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Как сообщил источник в администрации Байдена, стороны будут осуждать «способы повышения устойчивости» Украины и стран НАТО в киберпространстве, включая «реагирование на дальнейшую российскую агрессию против Украины».

Кроме того, Нойбергер встретится с представителями стран Балтии, Франции, Германии и Польши – чтобы обеспечить единство действий союзников и, если потребуется, ответить на кибератаки.

Отмечается, что визит Нойбергер согласовали после того, как в январе этого года были атакованы сайты нескольких украинских ведомств.

Ранее Власти писали, что Россия может начать кибервойну против Запада.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, США, кибератаки, кибербезопасность, русские хакеры