В Днепре легковушка влетела в грузовик: тела погибших вырезали специнструментом. Видео

В Днепре ночью 2 февраля столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибло два человека.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Инцидент произошел на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского.

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В 00:52 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в результате ДТП людей зажало в конструкциях поврежденного автомобиля.

По информации ГСЧС, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля “Chery Tiggo” и грузовика “Renault Magnum”.

На момент прибытия спасателей к месту происшествия, работниками экстренной медицинской помощи был госпитализирован пострадавший пассажир автомобиля “Сһегу” в Городскую клиническую больницу № 16.

Чрезвычайники с помощью буксировочного троса вытащили легковой автомобиль из-под прицепа грузовика и деблокировали тела двух человек.

Также он отключили аккумуляторные батареи транспортных средств для предотвращения возгорания.

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Как сообщали Власти, на дороге возле поселка Гребенки Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.

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