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09:18 02 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские военные провели учения с системами залпового огня “Ураган” рядом с Крымом

Украинские военные провели испытания реактивных систем залпового огня «Ураган» вблизи оккупированного Крыма на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Учения прошли недалеко от границы с оккупированным Крымом

Об этом сообщило “Крым. Реалии” со ссылкой на Reuters.

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По данным агентства, система «Ураган» способна запускать 220-мм ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 90 км.

«Отличные показатели самой тренировки показали полную готовность подразделения к выполнению действий по назначению», – прокомментировал учения командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Он уточнил, что тренировка была проведена в соответствии с планами подготовки.

По словам командующего, военнослужащие также продемонстрировали и действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытия дымовой завесой в ходе оставления огневых позиций.

Как сообщали Власти, ВСУ провели тактические учения артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: учения, всу
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