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09:56 02 Февраля 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Маск пошел на рекорд: SpaceX сегодня хочет запустить две ракеты

2 февраля компания SpaceX попытается установить своеобразный космический рекорд, запустив в космос две ракеты Falcon 9 с промежутком в 93 минуты.

В этом году SpaceX успела запустить уже четыре ракеты Falcon 9.

Об этом пишет Ars Technica.

Первый запуск будет совершен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета выполнит секретную миссия для Национального разведывательного управления. Запуск ракеты запланирован на 20:18 UTC (22:18 по киевскому времени).

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Второй запуск совершится в 21:51 UTC (23:51 по киевскому времени) из Космического центра Кеннеди. Ракета выведет на орбиту спутники Starlink.

Если SpaceX удастся запустить две ракеты – это будет ее собственным рекордом. До сих пор промежуток между запусками составлял 15 часов.

В этом году SpaceX успела запустить уже четыре ракеты Falcon 9.

Ранее Власти писали, что с компанией SpaceX заключен контракт, согласно которому ракета Falcon Heavy в 2023 году запустит на Луну аппарат NASA.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: ракета, Илон Маск
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