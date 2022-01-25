Маск пошел на рекорд: SpaceX сегодня хочет запустить две ракеты
2 февраля компания SpaceX попытается установить своеобразный космический рекорд, запустив в космос две ракеты Falcon 9 с промежутком в 93 минуты.
Об этом пишет Ars Technica.
Первый запуск будет совершен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета выполнит секретную миссия для Национального разведывательного управления. Запуск ракеты запланирован на 20:18 UTC (22:18 по киевскому времени).
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Второй запуск совершится в 21:51 UTC (23:51 по киевскому времени) из Космического центра Кеннеди. Ракета выведет на орбиту спутники Starlink.
Если SpaceX удастся запустить две ракеты – это будет ее собственным рекордом. До сих пор промежуток между запусками составлял 15 часов.
В этом году SpaceX успела запустить уже четыре ракеты Falcon 9.
Ранее Власти писали, что с компанией SpaceX заключен контракт, согласно которому ракета Falcon Heavy в 2023 году запустит на Луну аппарат NASA.