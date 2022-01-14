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11:44 02 Февраля 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

На Днепропетровщине при пожаре дома заживо сгорели две женщины

В Кривом Роге из-за пожара в жилом доме трагически погибли две женщины.

Причины пожара устанавливаются

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел рано утром 2 февраля, около 5:35 на улице Максима Кривоноса.

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В центральном районе Кривого Рога произошел пожар в одноэтажной жилом доме.

На момент прибытия спасателей пожар распространился на крышу и внутренние помещения жилого дома. Общая площадь пожара составила 40 кв.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили два обгоревших трупа. Погибшими оказались две женщины 1947 и 1972 годов рождения.

Работа спасателей на месте происшествия

Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из комнат дома.

Причины пожара устанавливаются.

Как ранее сообщали Власти, во Львове три человека сгорели при пожаре дома.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пожар, кривой рог, Днепропетровская область
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