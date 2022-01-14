На Днепропетровщине при пожаре дома заживо сгорели две женщины
В Кривом Роге из-за пожара в жилом доме трагически погибли две женщины.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел рано утром 2 февраля, около 5:35 на улице Максима Кривоноса.
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В центральном районе Кривого Рога произошел пожар в одноэтажной жилом доме.
На момент прибытия спасателей пожар распространился на крышу и внутренние помещения жилого дома. Общая площадь пожара составила 40 кв.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили два обгоревших трупа. Погибшими оказались две женщины 1947 и 1972 годов рождения.
Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из комнат дома.
Причины пожара устанавливаются.
Как ранее сообщали Власти, во Львове три человека сгорели при пожаре дома.