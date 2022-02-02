В Минздраве рассказали, когда “Омикрон” в Украине вытеснит “Дельту”

Штамм коронавируса «Омикрон» вскоре может полностью вытеснит штамм «Дельта» в Украине.

Благодаря тому, что "Омикрон" реже приводит к госпитализации, в украинских больницах попадают меньше пациентов с коронавирусной болезнью



Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге 2 февраля.

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Так, по его словам, штамм коронавируса «Омикрон» в Украине может вытеснить штамм «Дельта» уже через полтора месяца. Ожидается пик заболеваемости в середине февраля 2022 года.

«Мировые тенденции подтверждают, что для вытеснения одного штамма другим требуется до 8 недель распространения нового варианта», – говорит Кузин.

Отметим, что на сегодняшний день среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет более 30 тысяч человек и продолжает расти.

Однако благодаря тому, что «Омикрон» реже приводит к госпитализации, в украинских больницах попадают меньше пациентов с коронавирусной болезнью, чем во время прошлой волны пандемии.

«Расслабляться не стоит, потому что, по нашим прогнозам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля», – отметил Кузин.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: коронавирус, кузин, Омикрон