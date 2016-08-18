Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ
Сегодня именно российское ядерное оружие малой дальности представляет наибольшую ядерную угрозу.
Об этом сообщает сайт 19FortyFive.
В отличие от стратегического ядерного оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики большой дальности и баллистические ракеты на подводных лодках, тактическое ядерное оружие имеет малую дальность применения (менее 650 миль) и низкую мощность (до 20 килотонн). По некоторым оценкам, у России имеется от 3000 до 6000 ракет, попадающих в эту категорию.
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Некоторые комментарии президента Владимира Путина подтверждают опасения, что он готов применить ядерное оружие малой мощности на поле боя, если Россия проиграет НАТО войну с применением обычных вооружений.
Поскольку НАТО и США не обладают тактическим ядерным оружием, неудивительно, что российская стратегия направлена на использование этого преимущества.
Целью России при использовании ядерного оружия является демонстрация решимости и эскалация конфликта до такой степени, что НАТО и США готовы будут капитулировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
Эксперты предполагают, что Россия может взорвать 10-килотонную ядерную бомбу где-нибудь в сельской местности перед наступающими войсками НАТО. Мощность такого взрыва будет меньше, чем у бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, но достаточно большой, чтобы продемонстрировать противнику серьезность намерений.
Путин и российские власти считают, что они создали асимметричное преимущество благодаря своему большому арсеналу ядерных боеприпасов малой мощности, отмечает издание.
Ранее Власти писали, что США предложили России включить в соглашения по контролю над вооружениями в том числе тактическое ядерное оружие.