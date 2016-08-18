НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
00:41 03 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

Сегодня именно российское ядерное оружие малой дальности представляет наибольшую ядерную угрозу.

«Тополь-М» — российский ракетный комплекс стратегического назначения.

Об этом сообщает сайт 19FortyFive.

В отличие от стратегического ядерного оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики большой дальности и баллистические ракеты на подводных лодках, тактическое ядерное оружие имеет малую дальность применения (менее 650 миль) и низкую мощность (до 20 килотонн). По некоторым оценкам, у России имеется от 3000 до 6000 ракет, попадающих в эту категорию.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Некоторые комментарии президента Владимира Путина подтверждают опасения, что он готов применить ядерное оружие малой мощности на поле боя, если Россия проиграет НАТО войну с применением обычных вооружений.

Поскольку НАТО и США не обладают тактическим ядерным оружием, неудивительно, что российская стратегия направлена ​​на использование этого преимущества.

Целью России при использовании ядерного оружия является демонстрация решимости и эскалация конфликта до такой степени, что НАТО и США готовы будут капитулировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Эксперты предполагают, что Россия может взорвать 10-килотонную ядерную бомбу где-нибудь в сельской местности перед наступающими войсками НАТО. Мощность такого взрыва будет меньше, чем у бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, но достаточно большой, чтобы продемонстрировать противнику серьезность намерений.

Путин и российские власти считают, что они создали асимметричное преимущество благодаря своему большому арсеналу ядерных боеприпасов малой мощности, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что США предложили России включить в соглашения по контролю над вооружениями в том числе тактическое ядерное оружие.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, НАТО, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.08.2016 09:50
Эксперты НАТО: «Россия готовится к ядерной войне»
ТОР
28.05.2015 09:38
Российские СМИ: «НАТО грозит нам ядерным ударом!»
ТОР
25.05.2015 15:31
Россия может применить ядерное оружие, – НАТО
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

00:41 Мир

Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами

15:58 Украина

Украинский сурок Тимка III дал прогноз на весну

13:30 Украина

Ковидную тысячу будут платить подросткам с 14 лет: на что смогут потратить

13:30 Украина

Европа устала от коронавируса: какие ограничения в каких странах остались

12:23 Мир

2 февраля – день сурка: что это значит

10:43 Мир

В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

09:04 Украина

Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

14:34 Мир

Киев стал «оранжевым»: в Украине обновили карантинные зоны

11:48 Украина

Новый вариант “Омикрона” BA.2 вытесняет предыдущий: он более заразный и стойкий к вакцинам

10:56 Мир

Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая

10:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com